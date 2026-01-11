Í beinni
Fótbolti - Enski bikarinn - FA Cup
Manchester Utd
Brighton
Handbolti - Landsleikir
Frakkland
Ísland
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Framúrskarandi fyrirtæki
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
EM í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Uppskriftir
Heilsa
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
sunnudagur 11. janúar 2026
-2 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Framúrskarandi fyrirtæki
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
EM í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Uppskriftir
Heilsa
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Enski bikarinn - FA Cup
Manchester Utd
Brighton
Handbolti - Landsleikir
Frakkland
Ísland
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Miðvarðaæði Liverpool
Enski boltinn
Frakkland - Ísland | Hita upp gegn Evrópumeisturunum
Handbolti
Ljósmyndari pompaði á rassinn eftir öskur Kane
Körfubolti
Gekk í skrokk á liðsfélaga í miðjum leik
Fótbolti
Martinelli og hornspyrnur hetjurnar
Enski boltinn
„Elli“ gerði Alfreð og hans mönnum lífið leitt
Handbolti
Minntust nýlátins félaga og foreldrarnir mættu í klefann
Enski boltinn
Dagskráin: Arsenal og Man. Utd á ferð og NFL-veislan heldur áfram
Sport
Þriðji Kaninn mættur til bjargar nýliðunum
Körfubolti
Draumaprinsinn Benoný sendi aðdáendum kveðju
Enski boltinn
Fleiri fréttir
Man. United - Brighton | Tækifæri til að lýsa upp myrkrið í Manchester
Martinelli og hornspyrnur hetjurnar
Bradley frá út tímabilið | Fer Liverpool á markaðinn?
Viðsnúningur hjá Leeds sem fer áfram
Miðvarðaæði Liverpool
Minntust nýlátins félaga og foreldrarnir mættu í klefann
Nýr stjóri Chelsea fékk óskabyrjun
Draumur Villa lifir en eru dagar Franks taldir?
Draumaprinsinn Benoný sendi aðdáendum kveðju
Semenyo skoraði eitt af tíu og Hákon hélt hreinu
Newcastle áfram eftir bráðabana og mikla dramatík
Varði öll þrjú vítin og Sunderland áfram
Stoltur af litla bróður eftir sögulegt afrek
Benoný tryggði sigurinn á ögurstundu
Utandeildarlið henti meisturunum úr keppni
Dyche æfur eftir tapið
Utan vallar: Dauði knattspyrnustjórans
Solskjær hittir forráðamenn Man. Utd
Hollywood-endir þegar Forest féll úr bikarnum
Tottenham fær brasilískan bakvörð
Dómarar lyfjaprófaðir vegna kókaínneyslu Coote
Saka skrifar undir nýjan langtímasamning við Arsenal
„Við erum aðhlátursefni,“ segja stuðningsmenn Man Utd
Bað Liverpool-leikmanninn afsökunar
Semenyo tekur treyjunúmer Yaya Touré
Svona var stórleikurinn: Átti Liverpool að fá víti?
„Gabi vildi ekki gera honum neitt slæmt“
Sjáðu lætin í lokin: „Þetta var algjörlega til skammar“
Arsenal með sex stiga forskot eftir blautan slag
Lið Arsenal og Liverpool: Enginn Ekitike í stórleiknum
Sjá meira
Mest lesið
Miðvarðaæði Liverpool
Enski boltinn
Frakkland - Ísland | Hita upp gegn Evrópumeisturunum
Handbolti
Ljósmyndari pompaði á rassinn eftir öskur Kane
Körfubolti
Gekk í skrokk á liðsfélaga í miðjum leik
Fótbolti
Martinelli og hornspyrnur hetjurnar
Enski boltinn
„Elli“ gerði Alfreð og hans mönnum lífið leitt
Handbolti
Minntust nýlátins félaga og foreldrarnir mættu í klefann
Enski boltinn
Dagskráin: Arsenal og Man. Utd á ferð og NFL-veislan heldur áfram
Sport
Þriðji Kaninn mættur til bjargar nýliðunum
Körfubolti
Draumaprinsinn Benoný sendi aðdáendum kveðju
Enski boltinn
Í beinni
Fótbolti - Enski bikarinn - FA Cup
Manchester Utd
Brighton
Handbolti - Landsleikir
Frakkland
Ísland
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Framúrskarandi fyrirtæki
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
EM í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Uppskriftir
Heilsa
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar