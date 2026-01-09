Rúmur fjórðungur lést vegna blóðrásarsjúkdóma Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 9. janúar 2026 10:39 Yfir tvö þúsund létust árið 2024. Vísir/Vilhelm Árið 2024 létust flestir vegna sjúkdóma í blóðrásarkerfi, eða rúmlega fjórðungur. Fjórðungur Íslendinga lést vegna æxla. Árið 2024 létust alls 2607 samkvæmt nýbirtri samantekt Hagstofu Íslands. 27,3 prósent þeirra létust vegna sjúkdóma í blóðrásarkerfi. Það samsvarar 711 látnum einstaklingum. Meðal sjúkdóma sem falla þar undir eru blóðþurrð í hjarta, heilaæðasjúkdómar og bráð hjartaáföll. Alls létust 653 vegna æxla sem samsvarar fjórðungi látinna. Tíu þeirra voru með góðkynja æxli en 643 með illkynja æxli, til að mynda í barka, berkju, lungu, endaþarmi eða brjósti. 302 létust vegna sjúkdóma í taugakerfi og skynfærum, þar af 189 úr Alzheimerssjúkdómnum og 53 úr Parkisonveiki. Níu prósent látinna létust vegna sjúkdóma í öndunarfærum, þar af ellefu úr inflúensu. Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218. Þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi er bent á stuðning í Sorgarmiðstöð s. 551-4141, upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is og á Píeta símann s.552-2218. 79 létust vegna óhappa, en þar undir falla drukknun, óhappaeitrun og flutningaóhöpp. Fleiri karlar létust vegna óhappa heldur en konur, 48 karlar en 31 kona. Árið 2024 létust 48 vegna sjálfsvígs eða vísvitandi skaða, 36 karlar og tólf konur. Heilbrigðismál Mest lesið Breytt hlutverk hjá Flokki fólksins: „Það eru tímamót hjá ríkisstjórninni okkar“ Innlent Hjón skotin af alríkisútsendurum í Portland Erlent Segir Bandaríkin þurfa að eignast Grænland, sáttmálar séu ekki nóg Erlent Atvinnulífið misnoti heilbrigðiskerfið Innlent Þrír með réttarstöðu sakbornings vegna hópsýkingarinnar á Mánagarði Innlent Brösug og stutt ráðherratíð Guðmundar Inga Innlent Tvö hundruð manns bjargað af þjóðvegi 1 Innlent „Hér er amma komin upp á dekk og ég ætla að leggja mig alla fram“ Innlent Þessi sóttu um hjá Höllu Innlent Inga ræðir ráðherrakapalinn í beinni klukkan átta Innlent Fleiri fréttir Rúmur fjórðungur lést vegna blóðrásarsjúkdóma Ekki hægt að byggja hagvöxt áfram á fólksfjölgun „Hér er amma komin upp á dekk og ég ætla að leggja mig alla fram“ Breytt hlutverk hjá Flokki fólksins: „Það eru tímamót hjá ríkisstjórninni okkar“ Sósalistaflokkurinn ekki með í Vori til vinstri Hringvegurinn opinn á ný Inga ræðir ráðherrakapalinn í beinni klukkan átta Þrír með réttarstöðu sakbornings vegna hópsýkingarinnar á Mánagarði Brösug og stutt ráðherratíð Guðmundar Inga Atvinnulífið misnoti heilbrigðiskerfið Tvö hundruð manns bjargað af þjóðvegi 1 Leita að manneskju við Sjáland Ragnar Þór verður ráðherra Guðmundur Ingi segir af sér Telur ólíklegt að aðrar þjóðir berjist með Dönum Hátt í hundrað á fjöldahjálparstöð Bæjarfulltrúar slást um oddvitasætið í Hafnarfirði Ekki fengið kvartanir um Grok-myndir af íslenskum konum Neyðarástand í uppsiglingu takist ekki að fjölga sjúkraliðum Mistök ollu því að sumir fengu ekki boð Þessi sóttu um hjá Höllu Kynferðisbrot gegn dreng í Hafnarfirði komið til saksóknara Ungt barn með mislinga á Landspítalanum Halda í opinbera heimsókn til Eyja Ekki komið til héraðssaksóknara Gjaldskylduskógurinn verði grisjaður Stormur í aðsigi: Ræða sviptingar í alþjóðastjórnmálum í pallborði Sex á slysadeild og bílarnir óökufærir Leigubílstjóri sem keypti vændi fær ekki að starfa áfram Meðalaldur hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og ljósmæðra heldur áfram að hækka Sjá meira