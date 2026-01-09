Settu upp skautavelli inni á einum flottasta fótboltaleikvangi Spánar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. janúar 2026 13:03 Riyadh Air Metropolitano-leikvangurinn í Madrid líkist ekkert fótboltavelli þessa dagana. Getty/Diego Radames Spænska deildin tók sér smá frí yfir jól og áramót og það eru því engir stórir fótboltaleikir þessa dagana á heimavelli Atlético Madrid. Spænska félagið ákvað að nýta leikvanginn í annað á meðan. Atlético Madrid spilaði í gærkvöldi á móti Real Madrid í spænska Ofurbikarnum en þeir leikir fóru fram í Sádi-Arabíu en ekki á Spáni. Þetta var því kjörið tækifæri fyrir Atlético-fólk að setja upp stærsta skautasvell Evrópu inni á heimavelli sínum. Þetta er að verða að árlegri hefð því félagið gerði hið sama í fyrra. Skautasvelið er yfir fjögur þúsund fermetrar að stærð, staðsett í kringum grasvöllinn og einnig á efri palli. Miðinn kostar sextán evrur fyrir þá sem vilja skauta og sex evrur fyrir þá sem kjósa að koma bara inn á völlinn og horfa á. Það jafngildir rúmum 2300 krónum fyrir dýrari miðann og tæpum níu hundruð krónum fyrir þann ódýrari. Auk skautasvellsins eru verslanir og veitingastaðir fyrir gesti á svæðinu, auk opinberrar skoðunarferðar um völlinn og hinnar opinberu verslunar félagsins, sem einnig er opin eins og venjulega. Atlético Madrid spilar næst á Riyadh Air Metropolitano-leikvanginum sínum þann 18. janúar en það er leikur í tuttugustu umferð spænsku deildarinnar gegn Alavés. View this post on Instagram A post shared by Gustavo Hofman (@gustavohofman) Spænski boltinn Mest lesið Sjáðu lætin í lokin: „Þetta var algjörlega til skammar“ Enski boltinn „Ísland hafi aldrei átt jafn góða möguleika á að komast í undanúrslit“ Handbolti Jóhann í leyfi frá þjálfun Grindavíkurliðsins Körfubolti Hafa bara rifist á vellinum en ætla að búa saman Fótbolti Skilur stress þjóðarinnar betur Handbolti Alfreð hafði betur gegn Degi í troðfullu húsi Handbolti „Skita“ olli því að leikmaður Tindastóls varð eins og Tom Hanks í The Terminal Körfubolti Bað Liverpool-leikmanninn afsökunar Enski boltinn Svona var stórleikurinn: Átti Liverpool að fá víti? Enski boltinn „Við erum aðhlátursefni,“ segja stuðningsmenn Man Utd Enski boltinn Fleiri fréttir Settu upp skautavelli inni á einum flottasta fótboltaleikvangi Spánar „Við erum aðhlátursefni,“ segja stuðningsmenn Man Utd Bað Liverpool-leikmanninn afsökunar Semenyo tekur treyjunúmer Yaya Touré Fékk gjöf frá Karólínu Leu um leið og hún kom úr erfiðri geislameðferð Hafa bara rifist á vellinum en ætla að búa saman Svona var stórleikurinn: Átti Liverpool að fá víti? „Algjör karakter og þú lýstir upp hvert sem þú fórst“ „Gabi vildi ekki gera honum neitt slæmt“ Sjáðu lætin í lokin: „Þetta var algjörlega til skammar“ Mikael krækti í víti og var grátlega nærri sigri á Milan Arsenal með sex stiga forskot eftir blautan slag Real bjó til El Clásico úrslitaleik PSG bætti við titli eftir vító og hádramatík Lið Arsenal og Liverpool: Enginn Ekitike í stórleiknum Snjóbylur gæti lengt jólafrí liða í þýska boltanum Kudus bætir gráu ofan á svart Birta eltir ástina og semur við Genoa Júlíus Mar seldur til Kristiansund Fyrirliði Tottenham virtist ásaka stjórnendur félagsins um lygar Vandræðalegt víti: „Hvað var þetta?“ Sakfelldur fyrir að framleiða barnaníðsefni en fer ekki í fangelsi „Við erum meistarar, ekki þeir“ Nýfæddur sonur Stefáns Teits tefur félagaskiptin Bæði Blikaliðin fá sánuklefa fyrir komandi tímabil Andrea til Anderlecht Mourinho vonaði að leikmenn hans ættu svefnlausa nótt Hversu lengi þolir Liverpool-fólk þennan hundleiðinlega fótbolta? Tækifæri fyrir Fanneyju eftir að Häcken lánaði markvörðinn til Liverpool Sagði að það hefði verið heimskulegt hjá sér að drekka úr Arsenal-bolla Sjá meira