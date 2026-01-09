Inga ræðir ráðherrakapalinn í beinni klukkan átta

Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og verðandi mennta- og barnamálaráðherra ætlar að veita fjölmiðlum viðtöl nú í morgunsárið klukkan átta í húsnæði flokksins í Grafarvogi.
Í gærkvöldi var tilkynnt um að Guðmundur Ingi Kristinsson hefði ákveðið að segja af sér ráðherraembætti til þess að einbeita sér að því að ná bata eftir veikindi. Við það fór kapall í gang sem er á þá leið að Inga tekur við af Guðmundi, Ragnar Þór Ingólfsson þingflokksformaður tekur þá við félags- og húsnæðismálaráðuneytinu af Ingu.
Ásthildur Lóa Þórsdóttir er svo sögð munu taka við sem þingflokksformaður Flokks fólksins. Ekki er þó að fullu ljóst hvenær þessar breytingar verða formlega staðfestar á ríkisráðsfundi því Ríkisstjórnin er á leið á vinnufund á Þingvöllum sem mun standa í allan dag. Að auki er Forseti Íslands stödd í opinberri heimsókn í Vestmannaeyjum í ferð sem hófst í gær og lýkur í kvöld.
Blaðamannafund Ingu Sæland, sem hefst klukkan átta verður hægt að horfa á í beinni útsendingu á Vísi í spilaranum hér að neðan.