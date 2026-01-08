Nýfæddur sonur Stefáns Teits tefur félagaskiptin Ágúst Orri Arnarson skrifar 8. janúar 2026 12:30 Landsliðsmaðurinn Stefán Teitur Þórðarson er á leið til Hannover 96 í þýsku B-deildinni. Vísir/Getty Stefán Teitur Þórðarson er á leiðinni til Hannover 96 í Þýskalandi frá Preston North End á Englandi en félagaskiptin verða ekki fullkláruð fyrr en í næstu viku. Þýska stórblaðið Bild greinir frá því að Stefán hafi gengist undir læknisskoðun hjá Hannover 96 á þriðjudag og náð samkomulagi um laun. Hann muni gera samning til ársins 2029 og kosta félagið um fjögur hundruð þúsund evrur. Miðjumaðurinn muni hins vegar ekki skrifa undir samninginn fyrr en í næstu viku því fyrst þarf hann að ganga frá fjölskyldumálum. Stefán og Sæunn Rós Ríkharðsdóttir eignuðust sitt fyrsta barn, Theodór Oliver Stefánsson, þann 28. desember síðastliðinn. View this post on Instagram Þar sem drengurinn fæddist í Bretlandi þarf að skrásetja hann þar í landi og það er verkefni dagsins hjá Stefáni og Sæunni. Þau eru, samkvæmt Bild, á leiðinni til sýslumannsins í Preston í dag að sækja fæðingarvottorð, vegabréf og fleira. Hannover 96 er í æfingabúðum í Belek í Tyrklandi til að undirbúa sig fyrir seinni hluta tímabilsins en snýr aftur til Þýskalands í næstu viku. Þar verður Stefán Teitur boðinn velkominn til félagsins. Næsti leikur liðsins í þýsku B-deildinni er gegn Kaiserslautern þann 18. janúar. Þýski boltinn Mest lesið Hafþór Júlíus keppir á „Steraleikunum“ Sport Feginn að vera fluttur heim úr fátækrahverfinu í Kína Íslenski boltinn Hversu lengi þolir Liverpool-fólk þennan hundleiðinlega fótbolta? Enski boltinn Svekktur að fá ekki leyfi til að taka við ÍBV Íslenski boltinn Sjáðu sögulega seint sigurmark og Manchester-liðin missa frá sér sigra Enski boltinn Sagði að það hefði verið heimskulegt hjá sér að drekka úr Arsenal-bolla Enski boltinn Markvörður Svía á sjúkrahús eftir að hafa verið skotinn niður Handbolti Laus við tvo endajaxla og skrúfu úr hnénu Sport Nýfæddur sonur Stefáns Teits tefur félagaskiptin Fótbolti Sjáðu rauðu spjöld Everton: Einn fyrir hártog en hinn fyrir klapp Enski boltinn Fleiri fréttir Nýfæddur sonur Stefáns Teits tefur félagaskiptin Bæði Blikaliðin fá sánuklefa fyrir komandi tímabil Andrea til Anderlecht Mourinho vonaði að leikmenn hans ættu svefnlausa nótt Hversu lengi þolir Liverpool-fólk þennan hundleiðinlega fótbolta? Tækifæri fyrir Fanneyju eftir að Häcken lánaði markvörðinn til Liverpool Sagði að það hefði verið heimskulegt hjá sér að drekka úr Arsenal-bolla Sjáðu rauðu spjöld Everton: Einn fyrir hártog en hinn fyrir klapp Sjáðu sögulega seint sigurmark og Manchester-liðin missa frá sér sigra Feginn að vera fluttur heim úr fátækrahverfinu í Kína Útför Åge Hareide fer fram í dag Manchester United bað Fletcher um að stýra liðinu í bikarnum Svekktur að fá ekki leyfi til að taka við ÍBV Guardiola pirraður: „Við vorum frábærir í vörn og sókn“ Magnaður sigur Newcastle eftir tvö í uppbótartíma Tvenna frá Sesko dugði United skammt Albert snuðaður um sigurmark Kvaddi með fullkomnum hætti og kvalir Spurs halda áfram Nýi stjórinn sá tíu Chelsea-menn tapa Mitoma bætti hag Arsenal á toppnum Fimm stjörnu frammistaða Börsunga Keegan með krabbamein Fjórir snúa aftur hjá Man. Utd undir stjórn Fletchers Segja Alfreð smellpassa við Rosenborg Ólafur og Lúðvík stýra U21-strákunum Messi vill frekar eignast félag en þjálfa eftir ferilinn Alfreð hættur hjá Breiðabliki Neymar montar sig af einkaflugvél, þyrlu og leðurblökubíl „Mér finnst mjög erfitt að heyra þetta“ Verdens Gang: Solskjær í samningaviðræðum við Man. United Sjá meira