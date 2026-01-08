Snorri Másson leggi hornin á hilluna Stefán Árni Pálsson skrifar 8. janúar 2026 12:00 Valgerður hefur séð fyrir árinu 2026. Nýja árið fer ágætlega af stað og ýmislegt spennandi í vændum, þá sér í lagi í pólitíkinni. Ísland í dag bankaði því uppá hjá Valgerði Bachmann, spámiðil og bað hana að lesa í árið 2026. Það gerir Valgerður með því að lesa í spil, stjörnumerki og skilaboð að handan. Valgerður er með heimasíðuna alheimsorka.is og hefur lagt það í vana sinn að gera ársspár fyrir hvert ár undanfarinn rúma áratug. Hún segir nýja árið einkennast af „hugrekki og frelsi“. Nýja árinu fylgir mikill kraftur, sér í lagi í tölustafnum 6. Þá náttúrulega kvíðir maður því að veðrið verði allsvakalegt á árinu en Valgerður segir svo alls ekki vera. Hún sér snjóléttan vetur og ágætissumar. Valgerður fær mikið af skilaboðum úr pólitíkinni, enda sveitastjórnarkosningar í vændum í vor. Hún sér sterkt hvaða meirihluti í borginni myndi hentar Reykvíkingum best. „Hildur, Einar og Pétur,“ segir Valgerður og vísar þar í Hildi Björnsdóttur, Sjálfstæðisflokki, Einar Þorsteinsson, Framsókn og Pétur Marteinsson, sem ætlar að taka oddvitaslaginn í Samfylkingunni. Ef marka má Valgerði verður Pétur hlutskarpastur í þeim slag á móti núverandi borgarstjóra, Heiðu Björgu Hilmisdóttur. Þá telur Valgerður að eitt af þessum þremur verði borgarstjóri og fullyrðir að best væri fyrir borgarbúa ef að Einar Þorsteinsson myndi aftur setjast í þann stól. Snorri Másson, varaformaður Miðflokksins, kemur einnig sterkt upp hjá Valgerði og segir hún að hann sé að fínpússa sig og verði mildari á árinu. Valgerður spáir ekki bara í pólitíkina heldur annað í íslensku þjóðlífi en spána í heild sinni má sjá hér fyrir neðan. Ísland í dag Mest lesið Plötuverslun sniðgengur Björk og tekur tónlist hennar úr hillum Lífið Hverjum var boðið á Bessastaði og hverjum ekki? Lífið Sonurinn kominn með nafn Lífið Allt að 450 þúsund bíógestir á einu ári Lífið Snorri Másson leggi hornin á hilluna Lífið Smurði kúk um allt stofugólfið þar til hann kafnaði úti í horni Lífið Útivinnandi og valið barnleysi með hund að bætast við útivinnandi og valið barnleysi Áskorun Tónlistarpar fékk draumaprins í síðbúna jólagjöf Lífið Maðurinn sem vann með Elton John, ABBA og Donnu Summer Bíó og sjónvarp Gugga fer yfir eineltið, frægðina og eftirpartýið með Drake Lífið Fleiri fréttir Snorri Másson leggi hornin á hilluna Tónlistarpar fékk draumaprins í síðbúna jólagjöf Sonurinn kominn með nafn Plötuverslun sniðgengur Björk og tekur tónlist hennar úr hillum Hverjum var boðið á Bessastaði og hverjum ekki? Allt að 450 þúsund bíógestir á einu ári Gugga fer yfir eineltið, frægðina og eftirpartýið með Drake Smurði kúk um allt stofugólfið þar til hann kafnaði úti í horni Hvað vildu Íslendingar vita á árinu 2025? Olli sjálfum sér vonbrigðum í sturtunni Skautasvell á Stokkseyri slær í gegn Kallar Sóla klónabarnið sitt Mótmælir söfnuninni: „Ég myndi frekar stinga byssu upp í rassgatið á mér“ Uppáhaldsatriðin að mati höfunda Skaupsins Golfkúlan hafnaði í höfði forsætisráðherra Barnabarn Íþróttaálfsins á leiðinni Íslenski Johnny Cash á rúntinum með Bítinu Scary Movie-stjarna látin Óútskýrð ráðgáta í Havana endurvakti fjandskap Kúbu og Bandaríkjanna Víkingar fengu son í jólagjöf Fannst látinn á fjöllum degi eftir afmælisdaginn Stjörnulífið: „Ekkert nýársheit í ár því það sem ég er að gera virkar greinilega“ „Á bak við fíkn er alltaf áfallasaga“ Nyrsta barn ársins fæddist fyrsta dag ársins Kraftaverkaaðgerð batt enda á fimm ár af sársauka Eldgosið sem lýsti upp næturhiminninn og lamaði Evrópu Þarf alltaf „eitthvað til að kjamsa á“ daginn eftir skaup Steinhissa á því að fyrsta barnið sé fyrsta barn ársins Fiðluleikari kærir Will Smith fyrir kynferðislega áreitni Áramótaheit landsmanna: Hætta að segja six-seven og lifa af Sjá meira