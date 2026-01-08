Innlent

Leigu­bíl­stjóri sem keypti vændi fær ekki að starfa á­fram

Kjartan Kjartansson skrifar
Maðurinn hafði starfað sem leigubílstjóri í tæp fjörutíu ár. Eftir að lög um leigubifreiðaakstur voru sett árið 2022 varð dómur sem hann hlaut fyrir vændiskaup árið 2014 frágangssök. Myndin er úr safni og tengist efni fréttarinnar ekki. Vísir/Anton Brink

Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði ríkið af kröfum aldraðs leigubílsstjóra sem fékk rekstrarleyfi sitt ekki endurnýjað vegna þess að hann keypti vændi fyrir rúmum áratug. Maðurinn sakaði Samgöngustofu meðal annars um að mismuna leigubílstjórum eftir uppruna.

Samgöngustofa synjaði manninum, sem er á áttræðisaldri og sagður hafa starfað sem leigubílstjóri í tæp fjörutíu ár, um endurnýjun rekstrarleyfis í janúar árið 2024. 

Forsenda synjunarinnar var ákvæði í lögum um leigubifreiðaakstur frá árinu 2022 sem kveður á um að þeir sem hafi gerst sekir um kynferðisbrot skuli ekki fá rekstrarleyfi. Leigubílstjórinn greiddi 100.000 króna sekt þegar hann var dæmdur fyrir vændiskaup árið 2014.

Innviðaráðuneytið staðfesti ákvörðun Samgöngustofu í júlí árið 2024. Maðurinn stefndi þá ríkinu og krafðist þess að úrskurðurinn yrði ógiltur. Héraðsdómur sýknaði ríkið í dómi sem féll rétt fyrir jól.

Taldi afleiðingarnar ekki í samræmi við alvarleika brotsins

Stefna leigubílsstjórans byggði meðal annars á því að brot hans hefði verið smávægilegt og það hefði aðeins leitt til fésektar. 

Of íþyngjandi væri fyrir hann að vera bannað að starfa sem leigubílstjóri út ævina. Hann hefði haft lífsviðurværi sitt af akstri leigubíla um áratugaskeið og ætti fjárhagslegt öryggi sitt undir heimild til akstursins.

Þá hélt hann því fram að umsækjendum um rekstrarleyfi væri mismunað eftir uppruna þar sem erlendir einstaklingar fengju rekstrarleyfi á grundvelli takmarkaðra sakarvottorða frá heimaríkjum sínum en íslenskum ríkisborgurum væri synjað um leyfi þar sem íslensk sakaskrá veitti upplýsingar um dóma án tímamarka.

Dómurinn hafnaði rökum mannsins. Samgöngustofa óskaði alltaf eftir íslensku sakarvottorði og frá öðrum ríkjum ef umsækjendur hefðu verið búsettir erlendis. Stjórnvöld gerðu þannig sömu kröfur til allra umsækjenda, óháð fyrri dvalarríkjum þeirra.

Málskostnaður var felldur niður og naut leigubílstjórinn gjafsóknar frá ríkinu sem greiddi lögmanni hans 1,4 milljónir króna.

