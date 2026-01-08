Leigubílstjóri sem keypti vændi fær ekki að starfa áfram Kjartan Kjartansson skrifar 8. janúar 2026 10:29 Maðurinn hafði starfað sem leigubílstjóri í tæp fjörutíu ár. Eftir að lög um leigubifreiðaakstur voru sett árið 2022 varð dómur sem hann hlaut fyrir vændiskaup árið 2014 frágangssök. Myndin er úr safni og tengist efni fréttarinnar ekki. Vísir/Anton Brink Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði ríkið af kröfum aldraðs leigubílsstjóra sem fékk rekstrarleyfi sitt ekki endurnýjað vegna þess að hann keypti vændi fyrir rúmum áratug. Maðurinn sakaði Samgöngustofu meðal annars um að mismuna leigubílstjórum eftir uppruna. Samgöngustofa synjaði manninum, sem er á áttræðisaldri og sagður hafa starfað sem leigubílstjóri í tæp fjörutíu ár, um endurnýjun rekstrarleyfis í janúar árið 2024. Forsenda synjunarinnar var ákvæði í lögum um leigubifreiðaakstur frá árinu 2022 sem kveður á um að þeir sem hafi gerst sekir um kynferðisbrot skuli ekki fá rekstrarleyfi. Leigubílstjórinn greiddi 100.000 króna sekt þegar hann var dæmdur fyrir vændiskaup árið 2014. Innviðaráðuneytið staðfesti ákvörðun Samgöngustofu í júlí árið 2024. Maðurinn stefndi þá ríkinu og krafðist þess að úrskurðurinn yrði ógiltur. Héraðsdómur sýknaði ríkið í dómi sem féll rétt fyrir jól. Taldi afleiðingarnar ekki í samræmi við alvarleika brotsins Stefna leigubílsstjórans byggði meðal annars á því að brot hans hefði verið smávægilegt og það hefði aðeins leitt til fésektar. Of íþyngjandi væri fyrir hann að vera bannað að starfa sem leigubílstjóri út ævina. Hann hefði haft lífsviðurværi sitt af akstri leigubíla um áratugaskeið og ætti fjárhagslegt öryggi sitt undir heimild til akstursins. Þá hélt hann því fram að umsækjendum um rekstrarleyfi væri mismunað eftir uppruna þar sem erlendir einstaklingar fengju rekstrarleyfi á grundvelli takmarkaðra sakarvottorða frá heimaríkjum sínum en íslenskum ríkisborgurum væri synjað um leyfi þar sem íslensk sakaskrá veitti upplýsingar um dóma án tímamarka. Dómurinn hafnaði rökum mannsins. Samgöngustofa óskaði alltaf eftir íslensku sakarvottorði og frá öðrum ríkjum ef umsækjendur hefðu verið búsettir erlendis. Stjórnvöld gerðu þannig sömu kröfur til allra umsækjenda, óháð fyrri dvalarríkjum þeirra. Málskostnaður var felldur niður og naut leigubílstjórinn gjafsóknar frá ríkinu sem greiddi lögmanni hans 1,4 milljónir króna. Dómsmál Leigubílar Vændi Mest lesið „Málið er að ástandið fer versnandi“ Innlent „Trúið ekki þessari áróðursvél“ Erlent Trump dregur enn frekar úr þátttöku Bandaríkjanna á alþjóðasviðinu Erlent Trump-liðar hóta fauta Maduros sömu örlögum eða dauða Erlent Ófremdarástand í bílastæðamálum aðhlátursefni Neytendur Leitar afkomenda Ungverjanna sem komu til Íslands fyrir sjötíu árum Innlent Sex á slysadeild og bílarnir óökufærir Innlent Trump sé tilbúinn að ganga „eins langt og nauðsynlegt er“ gagnvart Grænlandi Erlent Leigubílstjóri sem keypti vændi fær ekki að starfa áfram Innlent Gular viðvaranir vegna norðaustan hríðar Veður Fleiri fréttir Gjaldskylduskógurinn verði grisjaður Stormur í aðsigi: Ræða sviptingar í alþjóðastjórnmálum í pallborði Sex á slysadeild og bílarnir óökufærir Leigubílstjóri sem keypti vændi fær ekki að starfa áfram Meðalaldur hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og ljósmæðra heldur áfram að hækka „Málið er að ástandið fer versnandi“ Ekið inn í verslun og á ljósastaur Þvag, saur og uppköst í klefum Leitar afkomenda Ungverjanna sem komu til Íslands fyrir sjötíu árum Símabann skilað góðum árangri þó sumir stelist í símann „Svartir sauðir misnoti réttindin“ og Reykjavík ræðst í aðgerðir Hildur hlýtur Íslensku bjartsýnisverðlaunin Rússneskt skip í íslenskri lögsögu og nemendur eiga erfitt með símabann Kleip og sparkaði í fjölda lögreglumanna og látin dúsa í einangrun mánuðum saman Árekstur á Álftanesvegi Tvennu vísað úr landi Munu skoða hvort tilefni sé til að hægja á inntöku nýrra barna Útlendingastofnun tilkynnir starfsmanninn til lögreglu Hægt að skíða í Ártúnsbrekku síðar í dag Börnin verði heima einn og hálfan dag í viku Mikill áhugi á fyrsta sæti hjá Viðreisn Stefán vill verða varaformaður Vara við norðaustan hríð á sunnanverðu landinu Jónas Már vill leiða Samfylkingu í Kópavogi Tuddi hlaut dóm fyrir að níðast á nautgripum sínum Björg blandar sér í oddvitaslaginn í borginni Ekkert nema hégómi hjá Trump að vilja setja bandaríska fánann á Grænland Eldur kveiktur í lyftu Segir skynsamlegt að anda með nefinu varðandi Grænland Sami oddviti í fyrsta sinn í tæp þrjátíu ár Sjá meira