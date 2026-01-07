Innlent

Út­lendinga­stofnun til­kynnir starfs­manninn til lög­reglu

Lovísa Arnardóttir skrifar
Forstjóri segir að brot á trúnaði verði ekki liðin innan stofnunarinnar.
Útlendingastofnun hefur tilkynnt brot starfsmanns stofnunarinnar á persónuvernd og þagnarskyldu til lögreglunnar. Starfsmaðurinn deildi nöfnum skjólstæðinga í lokuðum hópi á Instagram. Í yfirlýsingu kemur fram að farið hafi verið yfir allar ákvarðanir starfsmannsins og ekki sé talið tilefni til að taka þær upp að nýju.

„Ég geri þá kröfu að starfsfólk Útlendingastofnunar standi undir þeirri ábyrgð sem fylgir meðhöndlun viðkvæmra persónuupplýsinga. Traustið sem skjólstæðingar okkar sýna okkur byggir á því, og ég vil vera skýr um að brot á trúnaði verða ekki liðin innan stofnunarinnar,“ segir Kristín Völundardóttir, forstjóri Útlendingastofnunar, í yfirlýsingu á vef stofnunarinnar.

Í yfirlýsingu á vef Útlendingastofnunar kemur fram að starfsmaðurinn hafi nú lokið störfum hjá stofnuninni og að öll mál sem hann kom að hafi verið tekin til skoðunar að nýju eftir að málið kom upp.

„Við yfirferð umræddra mála kom ekkert fram sem gefur tilefni til að endurskoða eða taka upp að nýju ákvarðanir sem starfsmaðurinn hafði aðkomu að. Ekkert bendir heldur til þess að viðkomandi hafi áður viðhaft slíka háttsemi og gengur stofnunin út frá því að um einangrað tilvik sé að ræða,“ segir í yfirlýsingu stofnunarinnar.

Farið yfir allar ákvarðanir

Þar segir jafnframt að farið hafi verið yfir allar ákvarðanir sem viðkomandi starfsmaður hafði aðkomu að til að ganga úr skugga um að verkferlum sem eiga að tryggja gæði ákvarðana hafi verið fylgt í hvívetna.

Það ferli feli meðal annars í sér, meðal annars, að allar stjórnvaldsákvarðanir stofnunarinnar hafi verið lesnar yfir og staðfestar af yfirmanni.

Til skoðunar hjá Persónuvernd

Þar kemur einnig fram að í samvinnu við persónuverndarfulltrúa stofnunarinnar hafi brotið verið tilkynnt sem öryggisbrestur til Persónuverndar og að ákvæðum um meðferð slíkra mála hafi verið fylgt til hins ítrasta. Persónuvernd hafi jafnframt hafið frumathugun á öryggi við vinnslu persónuupplýsinga hjá Útlendingastofnun í því skyni að afla upplýsinga og gagna til athugunar á því hvort tilefni sé til að hefja úttekt eða frumkvæðisathugun á vinnslunni.

Að lokum kemur fram að Útlendingastofnun hafi við þetta tilefni brýnt fyrir starfsfólki sínu mikilvægi þess að gæta ítrustu varkárni við meðhöndlun þeirra gagna sem stofnuninni er treyst fyrir.

„Stofnunin mun hér eftir sem hingað til leggja áherslu á að upplýsa og fræða starfsfólk sitt um rétta meðferð gagna og þær skyldur sem hvíla á starfsmönnum samkvæmt lögum og reglum,“ segir að lokum.

