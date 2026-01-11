Lífið

Þegar mið­borgin stóð í ljósum logum

Auður Ösp Guðmundsdóttir skrifar
Austurstræti 2 stóð í logum ljósum. Þetta sögufræga hús var áður gamla Landsyfirréttarhúsið en hýsti skemmtistaðinn Pravda á árunum fyrir brunann.
Austurstræti 2 stóð í logum ljósum. Þetta sögufræga hús var áður gamla Landsyfirréttarhúsið en hýsti skemmtistaðinn Pravda á árunum fyrir brunann. Vísir/Vilhelm

Aðfaranótt 18. apríl 2007 varð einn alvarlegasti eldsvoði í sögu Reykjavíkur þegar stórbruni braust út í húsnæði við Austurstræti, í hjarta miðborgarinnar. Eldurinn breiddist hratt út og olli gríðarlegum skemmdum á hluta elstu byggðar borgarinnar, á svæði sem gegnt hafði mikilvægu hlutverki í borgarlífi Reykjavíkur um áratugaskeið. 

Vilhelm Gunnarsson, ljósmyndari Vísis var í miðborginni þennan örlagaríka dag og festi atburðina á filmu en myndirnar tók hann meðal annars þar sem hann stóð á þaki Héraðsdóms Reykjavíkur.

Samkvæmt fyrstu upplýsingum kviknaði eldurinn í verslunarhúsnæði og náði fljótt tökum á fleiri húsum. Reykur og logar breiddust hratt út, þakið á Austurstræti 22 féll inn og húsin fylltust af þykkum, svörtum reyk. 

Fjöldi íbúa og gesta í miðbænum var fluttur á brott, meðal annars af nærliggjandi hótelum, þar sem reykskynjarar og brunavarnarkerfi fóru í gang.Vísir/Vilhelm
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins kallaði strax til mikinn mannskap og naut aðstoðar frá öðrum slökkviliðsdeildum. Slökkvistarfið reyndist bæði erfitt og hættulegt.Vísir/Vilhelm

Reykarmökkur lá yfir miðborginni. Reykurinn frá brunanum barst alla leið að Stúdentagörðum Háskóla Íslands í Skerjafirði og lögreglan bað íbúa í nágrenni við brunann um að loka gluggum og gera aðrar ráðstafanir eins og að kynda íbúðir sínar vel upp.Vísir/Vilhelm
Slökkviliðsmenn unnu við afar krefjandi aðstæður, meðal annars inni í brennandi húsum þar sem hrunið var yfirvofandi.Vísir/Vilhelm

Slökkvistarf stóð langt fram undir næsta morgun, þar sem markmiðið var ekki aðeins að ráða niðurlögum eldsins, heldur einnig að koma í veg fyrir að hann breiddist enn frekar út í þéttan byggðarkjarnann.Vísir/Vilhelm
Mannfjöldinn safnaðist saman og fylgdist með störfum slökkviliðsins.Vísir/Vilhelm

Þrátt fyrir umfang brunans urðu engin manntjón. Vísir/Vilhelm
Reykurinn var svo mikill að hann sást víða úr borginni, þó hann hefði ekki áhrif á flugumferð frá Reykjavíkurflugvelli.Vísir/Vilhelm
Eldurinn breiddist um húsin á horninu við Lækjargötu, Lækjargötu 2 þar sem Kebabhúsið var meðal annars til húsa, og Austurstræti 22 þar sem skemmtistaðurinn Pravda var til húsa og húsið þar á milli sem hýsti upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn og þar áður söluturninn Fröken Reykjavík.Vísir/Vilhelm

Lögregla og slökkvilið fengu lof fyrir fumleysi og fagmennsku við rýmingu, umferðastjórnun og samhæfingu aðgerða.Vísir/Vilhelm
Hornhúsið við Lækjargötu 2 sem skemmdist mikið var reist árið 1852. Þar voru meðal annars veitingastaðurinn Café Ópera, ölstofan Café Rósenberg og skyndibitastaðurinn Kebabhúsið.Vísir/Vilhelm

Að morgni dags blasti sorgleg sjón við í miðbænum. Fjöldi húsa var annaðhvort stórskemmdur eða ónýtur, og spurningar vöknuðu strax um framtíð götunnar og enduruppbyggingu. 

Jón viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri, Markús Örn Antonsson þáverandi borgarstjóri og Stefán Eiríkisson þáverandi lögreglustjóri ræða málin.Vísir/Vilhelm
Lækjargata 2 brann að hluta en húsið að Austurstræti 22 brann til kaldra kola. Bæði þessi hús eiga stóran sess í sögu Reykjavíkur.Vísir/Vilhelm

Ljóst var að mikið menningarlegt og sögulegt tap hafði orðið, þar sem bruninn lagðist þungt á elsta húsakost Reykjavíkur.

Stórbruninn í apríl 2007 markaði tímamót í umræðu um brunavarnir, varðveislu gamalla húsa og mikilvægi miðborgarinnar sem lifandi sögusviðs.Vísir/Vilhelm

Atburðurinn situr enn í minni borgarbúa sem áminning um viðkvæmni byggðarinnar, og samstöðu samfélagsins þegar á reynir.

Einu sinni var... Slökkvilið Reykjavík

