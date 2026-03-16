Elín Hall í sjóðheitri íslenskri hönnun Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 16. mars 2026 11:20 Elín Hall var einstaklega smart í fatnaði frá íslenska fatahönnuðinum Sigurey. Mummi Lú Rísandi stjarnan Elín Hall hitaði upp fyrir Laufeyju í Kórnum um helgina og virtist njóta sín einstaklega vel á sviðinu. Hún nýtti tækifærið til að gera íslenskri hönnun hátt undir höfði og klæddist skemmtilegum hvítum fatnaði frá fatahönnuðinum Sigureyju Reynis. Er um að ræða hálfgerðan kjól í krem-hvítum lit með skemmtilegri áferð og flæðandi böndum. Flíkin er úr útskriftarlínu Sigureyjar en hún útskrifaðist úr Listaháskóla Íslands árið 2024. View this post on Instagram A post shared by Fatahönnun LHÍ (@iua_fashion_design) Sigurey er fædd árið 1998 og alin upp í Kópavogi. Hönnun hennar hefur vakið athygli út fyrir landsteinana en hún var meðal annars með flíkur sínar til sýnis á safninu Cristóbal Balenciaga Museoa á Spáni.