Elín Hall í sjóð­heitri ís­lenskri hönnun

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Elín Hall var einstaklega smart í fatnaði frá íslenska fatahönnuðinum Sigurey.
Elín Hall var einstaklega smart í fatnaði frá íslenska fatahönnuðinum Sigurey.

Rísandi stjarnan Elín Hall hitaði upp fyrir Laufeyju í Kórnum um helgina og virtist njóta sín einstaklega vel á sviðinu. Hún nýtti tækifærið til að gera íslenskri hönnun hátt undir höfði og klæddist skemmtilegum hvítum fatnaði frá fatahönnuðinum Sigureyju Reynis.

Er um að ræða hálfgerðan kjól í krem-hvítum lit með skemmtilegri áferð og flæðandi böndum. Flíkin er úr útskriftarlínu Sigureyjar en hún útskrifaðist úr Listaháskóla Íslands árið 2024.

Sigurey er fædd árið 1998 og alin upp í Kópavogi. Hönnun hennar hefur vakið athygli út fyrir landsteinana en hún var meðal annars með flíkur sínar til sýnis á safninu Cristóbal Balenciaga Museoa á Spáni. 

