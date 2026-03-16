Bæði fyrsta konan og svarta manneskjan til að vinna

Durald Arkapaw varð bæði fyrsta konan og fyrsta svarta manneskjan til að hljóta Óskarsverðlaun fyrir kvikmyndatöku þegar hún var verðlaunuð fyrir kvikmyndatöku Sinners í nótt. Arkapaw er einungis fjórða konan til að vera tilnefnd í flokknum.
Óskarsverðlaunin fóru fram í 98. sinn í nótt og dró til ýmissa tíðinda. Hasarmyndin One Battle After Another var sigursælust með sex styttur, Sinners kom þar á eftir með fjórar, óvænt jafntefli varð í flokki bestu stuttmyndanna og Jessie Buckley varð fyrsta írska konan til að vera valin besta leikkona í aðalhlutverki.
Stærstu tíðindin sögulega séð eru þó vafalaust sigur 46 ára kvikmyndatökukonunnar Durald Arkapaw í flokki kvikmyndatöku en hún hafði þar betur gegn Darius Khondji sem skaut Marty Supreme, Michael Bauman sem skaut One Battle After Another og Adolpho Veloso sem skaut Train Dreams.
Arkapaw hefur unnið mestallan tuttugu ára feril sinn við tónlistarmyndbandagerð en hefur líka skotið sjónvarpsþættina Loka (2021) og kvikmyndirnar Black Panther: Wakanda Forever (2022) og The Last Showgirl (2024).
Durald er fjórða konan til að vera tilnefnd til verðlaunanna - tilnefndar á undan henni voru Rachel Morrison fyrir Mudbound (2017), Ari Wegner fyrir The Power of the Dog (2021) og Mady Walker fyrir Elvis (2022).
Sömuleiðis er hún einungis þriðji hörundsdökki kvikmyndatökumaðurinn sem er tilnefndur, hinir tveir eru Remi Adefarasin fyrir Elizabeth (1998) og Bradford Young fyrir Arrival (2016).
Í ræðu sinni þakkaði Durald samstarfsfólki sínu sem vann að Sinners og bað svo allar konurnar í salnum að standa á fætur, því án þeirra væri hún ekki á sviðinu.
Fyrir Óskarsverðlaunahátíðina hafði Durald hlotið fjölda verðlauna fyrir kvikmyndatöku Sinners og verið tilnefnd til BAFTA-verðlaun, Critics Choice-verðlauna og á verðlaunum Samtaka bandarískra kvikmyndatökumanna.