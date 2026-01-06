Enn í útlegð en hvert getur hann farið? Valur Páll Eiríksson skrifar 6. janúar 2026 22:47 Raheem Sterling hefur ekki leikið fótbolta í Chelsea búning síðan árið 2024. Hann var á láni hjá Arsenal í fyrra en Skytturnar ákváðu að fá hann ekki til liðsins eftir þá skömmu dvöl. Áður hefur hann leikið fyrir Manchester City og Liverpool. Vísir/Getty Raheem Sterling hefur æft með varaliði Chelsea í allt haust. Hann situr þar með sín 300 þúsund pund í vikulaun og gæti gefið einhverja seðla eftir til að komast aftur á fótboltavöllinn. Sterling var settur til hliðar af stjórnendum hjá Chelsea í sumar og litlar líkur eru á breytingum varðandi hans stöðu þrátt fyrir ráðningu nýs þjálfara í Liam Rosenior. Þeir sem völdin hafa hjá félaginu vilja kantmanninn á brott en þeir hafa greitt honum 300 þúsund pund í vikulaun þá tæpu 21 viku sem liðin er á leiktíðina fyrir það eitt að æfa með varaliðinu. Það gera 6,3 milljónir punda og ljóst að menn hjá Chelsea vilja síður setja mikið fleiri milljónir í vasa Sterlings fyrir ekkert framlag. Sterling er með samning út næstu leiktíð, til sumarsins 2027. Chelsea vill losna við hann á láni, líkt og liðið gerði í fyrra til Arsenal, eða selja hann. Það gæti reynst strembið að losna við Sterling enda virði hans fallið mjög. Það liggur fyrir að ekkert félag í heiminum er reiðubúið að greiða honum 300 þúsund pund á viku en Chelsea gæti þá þurft að greiða hluta launa hans ef hann fer á lán. Samkvæmt The Athletichefur Sterling hins vegar lítinn áhuga á því. Hann vilji frekar semja alfarið við nýtt lið. Þá liggur fyrir að hann mun þurfa að gefa eftir einhverjar milljónir, ætli hann sér að snúa aftur á fótboltavöllinn í bráð. Enski boltinn Chelsea FC Mest lesið Slapp út úr eldhafinu en fór aftur inn til að bjarga kærustu sinni Fótbolti Draumaráðning Hjörvars sem brosir breitt eftir tíðindi dagsins Enski boltinn Telur að Arteta myndi íhuga að taka við Manchester United Enski boltinn Leikmanni Tindastóls var meinaður aðgangur inn í landið Körfubolti Amorim rekinn Enski boltinn Solskjær í viðræður við United Enski boltinn Líklegastir til að taka við United Enski boltinn Komst við er hann ræddi Schumacher Formúla 1 Ýmir ekki sár yfir vali Loga og Kára: „Veit hvar ég stend í þessu liði“ Handbolti Minningarstund um Åge á stað sem var honum kær: „Huggun á erfiðum tímum“ Fótbolti Fleiri fréttir Segir rugl að ætla að ræða United Enn í útlegð en hvert getur hann farið? Síðasti naglinn í kistu Nuno? Solskjær í viðræður við United Áfall fyrir City: Dias frá í allt að sex vikur Úrvalslið Alberts sneri baki í hann Áttunda félagið í B-deildinni sem skiptir um stjóra í vetur Gvardiol þarf að fara í aðgerð og City horfir til Guéhi Greindi sjálfur frá því að hann tæki við Chelsea Neville segir United að hætta tilraunamennskunni Solskjær hefur lýst yfir áhuga á að snúa aftur til Manchester United Draumaráðning Hjörvars sem brosir breitt eftir tíðindi dagsins Telur að Arteta myndi íhuga að taka við Manchester United Annar framherji til West Ham Logi Bergmann náði í 77 stig þrátt fyrir líklegt Fantasy-slys Segir að leikmenn eins og Rice séu þeir verðmætustu í boltanum Fjórðungur félaganna í ensku úrvalsdeildinni skipt um stjóra „Finnst Kerkez eiginlega bara of heimskur til að vera Liverpool-leikmaður“ Fá arftaka til bráðabirgða og bíða til sumars Líklegastir til að taka við United Sendi United Amorim sneið að skilnaði? Amorim rekinn „Hef á tilfinningunni að hann hafi talað af sér þarna“ Öll mörkin úr enska: Jafnaði gegn Liverpool með sturluðu skoti „Enn og aftur getum við engum nema sjálfum okkur um kennt“ Rosenior er mættur til London „Við vitum ekkert um nýjan knattspyrnustjóra“ Stjóralaust Chelsea-lið jafnaði metin í uppbótartíma „Ætti kannski að vera nóg að skora tvö mörk til að vinna leikinn“ „Ég er viss um að sigrarnir koma aftur“ Sjá meira