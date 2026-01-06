Alsír komst í kvöld í 8-liða úrslit Afríkukeppninnar í fótbolta með dramatískum 1-0 sigri á Kongó eftir framlengingu.
Óhætt er að segja að fátt hafi verið um fína drætti hvað sóknarleik varðar í leik kvöldsins þar sem færin létu á sér standa. Vænt mörk liðanna tveggja samanlagt var undir einu heilu og eftir því var leikurinn heldur lokaður.
Enda var ekkert skorað í 90 mínútur og framlenging tók við. Þar stefndi allt í vítaspyrnukeppni í hundleiðinlegum leiknum en Alsíringum tókst að tryggja sér sigur undir lokin.
Adil Boulbina skoraði það sem reyndist sigurmarkið á 119. mínútu leiksins og Alsír komið áfram í 8-liða úrslit keppninnar.
Þar mætir Alsír liði Nígeríu sem komst áfram í gær.
Eitt sæti er laust í 8-liða úrslitunum en í kvöld kemur í ljós hvort Fílabeinsströndin eða Búrkína Fasó fari áfram og mæti Egyptalandi.