Allt lítur út fyrir að Hildur Björnsdóttir verði oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík í borgarstjórnarkosningum í vor, eftir að Guðlaugur Þór Þórðarson tilkynnti í morgun að hann myndi ekki fara í oddvitaslag við hana. „Við Guðlaugur Þór erum góðir vinir og höfum átt gott samstarf sem oddvitar í Reykjavík. Hann hefur verið öflugur þingmaður Reykvíkinga og það er eðlilegt að margir hafi skorað á hann. En hann hefur nú lýst yfir fullum stuðningi við mig í baráttunni fram undan og það er auðvitað ómetanlegt fyrir mig. Við Sjálfstæðismenn göngum sameinuð til kosninga í vor,“ segir hún.
Framboðsfrestur til leiðtogaprófkjörs Sjálfstæðisflokks í borginni rennur út á hádegi og í morgun tilkynnti Guðlaugur Þór að hann færi ekki fram, en orðrómur þess efnis hefur gengið fjöllum hærra undanfarnar vikur og mánuði.
„Það liggur alveg ljóst fyrir að ég mun styðja oddvita Sjálfstæðisflokksins einarðlega og styðja listann í komandi kosningum. Hildur er sú eina sem hefur boðið sig fram, ef hún verður kosin sem eru allar líkur á, þá mun ég að sjálfsögðu styðja hana,“ sagði hann í samtali við fréttastofu í morgun.
Hildur segir í samtali við Vísi að þau Guðlaugur Þór hafi átt í góðu samtali undanfarið, líkt og mörg ár á undan, en ákvörðun um að gefa ekki kost á sér hafi alfarið verið hans.
Hún kveðst ekki munu sakna þess að fara í hressandi oddvitaslag við Guðlaug Þór og segist full tilhlökkunar til að taka þátt í kosningunum í vor.
„Sjálfstæðisflokkurinn er auðvitað langstærsti flokkur landsins, við höfum gríðarlegan styrk á sveitarstjórnarstiginu og erum full tilhlökkunar til að eiga samtal við íbúa um land allt fyrir komandi kosningar. Við erum auðvitað í dauðafæri í borginni. Ítrekaðar mælingar benda til þess að það sé skýrt ákall eftir breytingum í borginni og vilji til þess að Sjálfstæðisflokkurinn leiði þær breytingar. Við finnum til ábyrgðar og erum reiðubúin að vinna fyrir fólkið í borginni.“
Framboðsfrestur fyrir fyrirhugað leiðtogaprófkjör rann út á hádegi og að sögn Alberts Guðmundssonar, formanns Varðar, fulltrúaráðs Sjálfstæðisfélaganna í Reykjavík, lítur allt út fyrir að Hildur hafi verið sú eina sem skilaði framboði. Yfirkjörstjórn eigi þó eftir að fara yfir málið, kíkja í öll pósthólf og þess háttar.
Reynist framboð Hildar það eina verður eðli málsins samkvæmt ekkert af leiðtogaprófkjöri og farið verður beint í uppstillingu listans.
„Það er stórt og spennandi verkefni. Við ætlum að stilla upp sigurstranglegum lista í vor, raða upp öflugum hópi fólks sem hefur breiða skýrskotun til fólksins í borginni. Það er verkefnið fram undan,“ segir Hildur.
Munt þú taka þátt í því verkefni?
„Það verður kjörnefnd sem stýrir þeirri vinnu og hún verður að einhverju leyti skipuð og kjörin á næstu dögum. Hún mun halda utan um þessa vinnu.“