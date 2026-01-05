Nígería flaug áfram í átta liða úrslit Aron Guðmundsson skrifar 5. janúar 2026 20:58 Victor Osimhen skoraði tvö af mörkum Nígeríu í kvöld Vísir/Getty Nígería hefur tryggt sér sæti í átta liða úrslitum Afríkukeppninnar í fótbolta með öruggum 4-0 sigri gegn Mósambík í kvöld. Nígeríska landsliðið réði lögum og lofum í leik kvöldsins og mörk frá Ademola Lookman og Victor Osimhen sáu til þess að Nígería var með tveggja marka forystu, 2-0, þegar flautað var til hálfleiks. Mósambík tókst ekki að gera atlögu að því að ógna forystu Nígeríu í leiknum. Annað mark frá Osimhen og svo mark frá Akor Adams sáu til þess að Nígería fór með 4-0 sigur af hólmi og tryggði sér sæti í átta liða úrslitum keppninnar. Þar mun Nígería mæta sigurliðinu úr viðureign Alsír og Lýðveldisins Kongó en þau lið mætast í sextán liða úrslitum Afríkukeppninnar á morgun. Afríkukeppnin í fótbolta Mest lesið Slapp út úr eldhafinu en fór aftur inn til að bjarga kærustu sinni Fótbolti Telur að Arteta myndi íhuga að taka við Manchester United Enski boltinn Draumaráðning Hjörvars sem brosir breitt eftir tíðindi dagsins Sport Amorim rekinn Enski boltinn Líklegastir til að taka við United Enski boltinn Sendi United Amorim sneið að skilnaði? Enski boltinn „Hef á tilfinningunni að hann hafi talað af sér þarna“ Enski boltinn „Finnst Kerkez eiginlega bara of heimskur til að vera Liverpool-leikmaður“ Enski boltinn Sjáðu Grindavík klúðra viljandi til að vinna lygilegan sigur Körfubolti Fá arftaka til bráðabirgða og bíða til sumars Enski boltinn Fleiri fréttir Nígería flaug áfram í átta liða úrslit Vestri opnar knattspyrnuakademíu í Senegal Tekur við Celtic í annað sinn á tímabilinu Salah gulltryggði Egypta áfram í átta liða úrslitin Telur að Arteta myndi íhuga að taka við Manchester United Annar framherji til West Ham Logi Bergmann náði í 77 stig þrátt fyrir líklegt Fantasy-slys Segir að leikmenn eins og Rice séu þeir verðmætustu í boltanum Rekinn frá Celtic eftir aðeins 33 daga Real Madrid fær króatískan lækni til að bjarga málum Fjórðungur félaganna í ensku úrvalsdeildinni skipt um stjóra „Finnst Kerkez eiginlega bara of heimskur til að vera Liverpool-leikmaður“ Fá arftaka til bráðabirgða og bíða til sumars Líklegastir til að taka við United Sendi United Amorim sneið að skilnaði? Amorim rekinn FH-ingurinn mættur til Hoffenheim Valur fær Dana til að fullmóta teymi sín „Hef á tilfinningunni að hann hafi talað af sér þarna“ Öll mörkin úr enska: Jafnaði gegn Liverpool með sturluðu skoti Slapp út úr eldhafinu en fór aftur inn til að bjarga kærustu sinni „Enn og aftur getum við engum nema sjálfum okkur um kennt“ Rosenior er mættur til London Langþráð stund hjá Orra þegar Sociedad tók stig af Atletico Dembélé tryggði PSG sigurinn í fyrsta Parísarslagnum í 35 ár Inter tók toppsætið aftur af nágrönnum sínum Loksins kamerúnskur sigur á móti Suður-Afríku „Við vitum ekkert um nýjan knattspyrnustjóra“ Stjóralaust Chelsea-lið jafnaði metin í uppbótartíma „Ætti kannski að vera nóg að skora tvö mörk til að vinna leikinn“ Sjá meira