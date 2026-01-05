Salah gulltryggði Egypta áfram í átta liða úrslitin Aron Guðmundsson skrifar 5. janúar 2026 18:44 Mohamed Salah, leikmaður Liverpool, er landsliðsfyrirliði Egyptalands Vísir/Getty Landslið Egyptalands er komið áfram í átta liða úrslit Afríkukeppninnar í fótbolta eftir 3-1 sigur í framlengdum leik gegn Benín í kvöld. Mohamed Salah, leikmaður Liverpool, var á sínum stað í byrjunarliði Egyptalands í kvöld og bar fyrirliðabandið og það voru einmitt Egyptar sem komust yfir í leiknum á 69.mínútu með marki frá Marwan Ateya en skot hans fyrir utan vítateig Benín sveif upp í vinstra horn marksins og söng í netinu. 1-0. Þegar komið var fram á 83.mínútu náði Benín þó að jafna. Það gerði Jodel Dossou er hann kom boltanum í netið af stuttu færi. Staðan orðin 1-1 og það var hún einnig þegar flautað var til loka venjulegs leiktíma. Grípa þurfti til framlengingar til að skera úr um hvort liðið færi áfram í átta liða úrslitin. Þar reyndist Egyptaland hlutskarpara. Á 97. mínútu skoraði Yasser Ibrahim það sem reyndist sigurmark leiksins með skallamarki eftir hornspyrnu. Egyptar komnir yfir í stöðuna 2-1. Mohamed Salah gulltryggði Egyptaland svo áfram í átta liða úrslit Afríukeppninnar með þriðja marki liðsins á síðustu sekúndum leiksins. Þar batt hann enda á skyndisókn Egyptalands með marki fyrir utan teig. Staðan orðin 3-1 Egyptalandi í vil og þar við sat. Egyptaland heldur því áfram í átta liða úrslitin en Benín er úr leik. Það ræðst á morgun hverjum Egyptar mæta í átta liða úrslitunum en þó vitað að það verður sigurliðið úr viðureign Fílabeinsstrandarinnar og Burkina Faso. Afríkukeppnin í fótbolta Mest lesið Slapp út úr eldhafinu en fór aftur inn til að bjarga kærustu sinni Fótbolti Amorim rekinn Enski boltinn Líklegastir til að taka við United Enski boltinn Telur að Arteta myndi íhuga að taka við Manchester United Enski boltinn „Hef á tilfinningunni að hann hafi talað af sér þarna“ Enski boltinn Sendi United Amorim sneið að skilnaði? Enski boltinn Sjáðu Grindavík klúðra viljandi til að vinna lygilegan sigur Körfubolti „Finnst Kerkez eiginlega bara of heimskur til að vera Liverpool-leikmaður“ Enski boltinn Fá arftaka til bráðabirgða og bíða til sumars Enski boltinn Rekinn frá Celtic eftir aðeins 33 daga Fótbolti Fleiri fréttir Salah gulltryggði Egypta áfram í átta liða úrslitin Telur að Arteta myndi íhuga að taka við Manchester United Annar framherji til West Ham Logi Bergmann náði í 77 stig þrátt fyrir líklegt Fantasy-slys Segir að leikmenn eins og Rice séu þeir verðmætustu í boltanum Rekinn frá Celtic eftir aðeins 33 daga Real Madrid fær króatískan lækni til að bjarga málum Fjórðungur félaganna í ensku úrvalsdeildinni skipt um stjóra „Finnst Kerkez eiginlega bara of heimskur til að vera Liverpool-leikmaður“ Fá arftaka til bráðabirgða og bíða til sumars Líklegastir til að taka við United Sendi United Amorim sneið að skilnaði? Amorim rekinn FH-ingurinn mættur til Hoffenheim Valur fær Dana til að fullmóta teymi sín „Hef á tilfinningunni að hann hafi talað af sér þarna“ Öll mörkin úr enska: Jafnaði gegn Liverpool með sturluðu skoti Slapp út úr eldhafinu en fór aftur inn til að bjarga kærustu sinni „Enn og aftur getum við engum nema sjálfum okkur um kennt“ Rosenior er mættur til London Langþráð stund hjá Orra þegar Sociedad tók stig af Atletico Dembélé tryggði PSG sigurinn í fyrsta Parísarslagnum í 35 ár Inter tók toppsætið aftur af nágrönnum sínum Loksins kamerúnskur sigur á móti Suður-Afríku „Við vitum ekkert um nýjan knattspyrnustjóra“ Stjóralaust Chelsea-lið jafnaði metin í uppbótartíma „Ætti kannski að vera nóg að skora tvö mörk til að vinna leikinn“ Hetjudáðir Brahim Diaz halda áfram í Afríkukeppninni „Ég er viss um að sigrarnir koma aftur“ „Ég kom hingað til að vera stjóri, ekki til að vera þjálfari“ Sjá meira