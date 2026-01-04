Loksins kamerúnskur sigur á móti Suður-Afríku Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 4. janúar 2026 21:04 Leikmenn Kamerún fagna hér öðru marki sínu í leiknum sem kom í upphafi seinni hálfleiks og var á endanum það mark sem skildi á milli liðanna. Getty/Torbjorn Tande/ Kamerún er komið áfram í átta liða úrslit Afríkukeppninnar í knattspyrnu eftir sigur á Suður-Afríku í sextán liða úrslitunum í kvöld. Kamerún vann leikinn 2-1 eftir að hafa komist í 2-0 í upphafi seinni hálfleiks. Þetta var ekki bara mikilvægur sigur heldur einnig langþráður því Kamerún var búið að spila sjö leiki í röð á móti suður-afríska landsliðinu án þess að ná að fagna sigri. Kamerún mætir heimamönnum í Marokkó í átta liða úrslitum því Marokkó vann 1-0 sigur á Tansaníu í kvöld. Junior Tchamadeu kom Kamerún í 1-0 á 34. mínútu og Christian Kofane bætti við öðru marki þegar hann skallaði inn fyrirgjöf Mahamadou Nagida á 47. mínútu. Evidence Makgopa minnkaði muninn í 2-1 á 88. mínútu og setti smá spennu í lokamínúturnar en Kamerún kláraði dæmið. Kamerún er þar með búið að gefa betur en í síðustu Afríkukeppni þegar liðið datt út úr sextán liða úrslitunum en Suður-Afríka er á leiðinni heim eftir að hafa farið alla leið í undanúrslitin fyrir tveimur árum. Afríkukeppnin í fótbolta Mest lesið Hæsta konan í sögu bandaríska háskólaboltans bíður eftir leyfi Körfubolti Myndaveisla: Forystufólk og fjölskyldur fögnuðu með íþróttafólki ársins Sport Tóku stig af Liverpool eftir stórbrotið jöfnunarmark í lokin Enski boltinn Sanngjarnt jafntefli eftir stangarskot og mikla spennu Enski boltinn Njarðvík - Grindavík | Nýr bakvörður frumsýndur í nágrannaslag Körfubolti Stjóralaust Chelsea-lið jafnaði metin í uppbótartíma Enski boltinn „Ég kom hingað til að vera stjóri, ekki til að vera þjálfari“ Enski boltinn Cristiano Ronaldo leit út eins og byrjandi í boltanum Fótbolti Leik lokið: ÍR-Keflavík 89-86 | ÍR-ingar byrja nýja árið vel Körfubolti Bað Jón Arnar afsökunar í upphafi ræðu sinnar Sport Fleiri fréttir Loksins kamerúnskur sigur á móti Suður-Afríku „Við vitum ekkert um nýjan knattspyrnustjóra“ Stjóralaust Chelsea-lið jafnaði metin í uppbótartíma „Ætti kannski að vera nóg að skora tvö mörk til að vinna leikinn“ Hetjudáðir Brahim Diaz halda áfram í Afríkukeppninni „Ég er viss um að sigrarnir koma aftur“ „Ég kom hingað til að vera stjóri, ekki til að vera þjálfari“ Hetja Read Madrid í sumar fékk loksins tækifæri og nýtti það Tóku stig af Liverpool eftir stórbrotið jöfnunarmark í lokin Brassinn var áfram í stuði þegar Brentford afgreiddi Everton Fullt af leikjum frestað í frostinu Varamaður Alberts skoraði sigurmarkið Þrjú rauð spjöld og Conte í slagsmálum Ingimar Stöle semur við Val Sesko var rangstæður og Cunha skilur ekkert Alfons og Willum fögnuðu sigri gegn toppliðinu Sanngjarnt jafntefli eftir stangarskot og mikla spennu „Einn besti markmaður heims“ Cristiano Ronaldo leit út eins og byrjandi í boltanum Arteta segir Declan Rice vera einn þann besta í heimi Tíu Malímenn lentu undir en unnu samt Börsungar björguðu sér með tveimur mörkum í lokin Declan Rice var hetjan þegar Arsenal náði sex stiga forskoti Þórir og félagar tóku stig af Juventus Mané lagði upp tvö og Senegal fyrsta liðið í átta liða úrslit Fór að gráta eftir að hafa gefið mark í ensku úrvalsdeildinni Tómas Bent og félagar með sex stiga forskot Fyrsti sigurinn hjá Úlfunum var stórsigur á West Ham Adda verður hægri hönd Ian Jeffs í sumar Markmannsmistök komu í veg fyrir fögnuð hjá Mikael Sjá meira