Fiorentina vann 1-0 gegn Cremonese í 18. umferð ítölsku úrvalsdeildarinnar. Moise Kean kom inn á fyrir Albert Guðmundsson og skoraði sigurmarkið.
Fiorentina var mun hættulegri aðilinn allan leikinn en tókst ekki að skora fyrr en í uppbótartíma. Fram að því hafði liðið klúðrað tveimur dauðafærum og Alberti tókst ekki að skora úr sínum fjórum skotum.
Albert var síðan tekinn af velli á 85. mínútu fyrir Moise Kean sem setti sigurmarkið á annarri mínútu uppbótartíma.
Sigurinn var gríðarmikilvægur fyrir Fiorentina og lyfti liðinu upp í 18. sæti ítölsku deildarinnar.
Fjólubláa liðið frá Flórens hefur nú unnið tvo af síðustu þremur leikjum eftir að hafa mistekist að vinna sigur í fyrstu sextán leikjum tímabilsins.