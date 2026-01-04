Fótbolti

Vara­maður Alberts skoraði sigur­markið

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Albert var farinn af velli en fagnaði með Moise Kean að leik loknum.  Getty

Fiorentina vann 1-0 gegn Cremonese í 18. umferð ítölsku úrvalsdeildarinnar. Moise Kean kom inn á fyrir Albert Guðmundsson og skoraði sigurmarkið.

Fiorentina var mun hættulegri aðilinn allan leikinn en tókst ekki að skora fyrr en í uppbótartíma. Fram að því hafði liðið klúðrað tveimur dauðafærum og Alberti tókst ekki að skora úr sínum fjórum skotum.

Albert var síðan tekinn af velli á 85. mínútu fyrir Moise Kean sem setti sigurmarkið á annarri mínútu uppbótartíma.

Sigurinn var gríðarmikilvægur fyrir Fiorentina og lyfti liðinu upp í 18. sæti ítölsku deildarinnar.

Fjólubláa liðið frá Flórens hefur nú unnið tvo af síðustu þremur leikjum eftir að hafa mistekist að vinna sigur í fyrstu sextán leikjum tímabilsins.

Ítalski boltinn

