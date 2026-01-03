Þarf alltaf „eitthvað til að kjamsa á“ daginn eftir skaup Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 3. janúar 2026 15:21 Áramótaskaupið vakti mikla lukku að þessu sinni, en var þó ekki óumdeilt. RÚV/Facebook Leikstjórar Áramótaskaupsins virðast litlar áhyggjur hafa af gagnrýni á opnunaratriði skaupsins og segja mikilvægt að áhorfendur hafi eitthvað til að kjamsa á, á nýársdag. Þeir segjast hafa verið búnir undir mun harðari gagnrýni en barst. Samkvæmt niðurstöðum skoðanakannanar Reykjavík síðdegis um sögðu yfir fimmtíu prósent svarenda skaupið hafa verið frábært, rúmur fjórðungur sagði það yfir meðallagi, þrettán prósent í meðallagi, fjögur prósent undir meðallagi og tæp sex prósent sögðu það lélegt. Sjá einnig: Enginn formaður Sjalla, Kaffi Vest-samsærið og vinir skoðanabræðra Þannig sögðu tæp 77 prósent skaupið frábært eða yfir meðallagi. Telja sig skyldug til að taka þátt Hannes Þór Arason og Allan Sigurðsson, leikstjórar Áramótaskaupsins, segjast hafa fundið fyrir mjög góðum viðbrögðum áhorfenda. „Miklu meira jákvætt en maður var tilbúinn í, af því að þetta fær oft mikla gagnrýni og maður var alveg tilbúinn í allt saman,“ segir Allan. Opnunaratriði skaupsins, þegar Þorsteinn Bachmann leikur Guðmund Inga Kristinsson menntamálaráðherra að reita af sér málfarsvillum, vakti mikla lukku sumra en hefur sætt gagnrýni annarra. Eiríkur Rögnvaldsson málfræðingur sakaði höfunda skaupsins til dæmis um málfarsfordóma í garð ráðherrans. „Það þarf alltaf að vera eitthvað til að kjamsa á daginn eftir. Það hefði verið skrítið ef það hefði ekki verið,“ segir Hannes. Mikill fjöldi leikara tók þátt í Skaupinu, en Hannes og Allan segja alla jafna lítið mál að sannfæra leikara um að vera með. „Skaupið er svona verkefni þar sem allir leikarar voru til í þetta, þegar þeir fengu kallið,“ segir Allan. „Þú segir ekki nei við skaupinu,“ skýtur Hannes inn í. „Og líka fyrir bæði okkur og höfundana er þetta ákveðið, svo ég sletti, jury duty fyrir fólk í skemmtanabransanum. Þegar þú færð kallið, þá tekurðu því,“ segir Allan. Léku lausum hala í hlutverki valkyrja Vakin er athygli á að eitt atriðið í skaupinu hafi að hluta til verið spunnið upp af leikurum á staðnum, en það var pólitísk útgáfa af Bannað að hlæja. Mál manna er að Sóli Hólm hafi farið á kostum sem Inga Sæland og álitsgjafar sögðu í kvöldfréttum RÚV á nýársdag að frammistaða hans hafi hreinlega staðið upp úr. Allan segir að fyrri hluti atriðisins hafi verið samvinna höfunda og leikara. „Svo fór maður að sjá hvað Sóli er mikill meistari í að vera Inga Sæland þannig að hann fékk bara algjörlega að improvísera,“ segir Allan. „Það var ákveðin beinagrind, við vissum hvernig við ætluðum að stilla þessu upp. Svo fengu leikararnir að spila svolítið með þetta,“ segir Hannes. Viðtalið í heild sinni má nálgast hér að neðan. Áramótaskaupið Kvikmyndagerð á Íslandi Mest lesið Fiðluleikari kærir Will Smith fyrir kynferðislega áreitni Lífið Steinhissa á því að fyrsta barnið sé fyrsta barn ársins Lífið Marvel-stjarna varð fyrir heilaskaða Bíó og sjónvarp Áramótaheit landsmanna: Hætta að segja six-seven og lifa af Lífið Búinn að sturta sig með fötu síðan í nóvember Lífið Enginn formaður Sjalla, Kaffi Vest-samsærið og vinir skoðanabræðra Menning Íslendingar tjá sig um skaupið: „Versta skaup ever“ eða það besta í manna minnum? Lífið Enduðu Stranger Things í Þjórsárdal Bíó og sjónvarp Opnar sig um augnlokaaðgerðina Lífið Heyra ekkert í Harry og Meghan Lífið Fleiri fréttir Þarf alltaf „eitthvað til að kjamsa á“ daginn eftir skaup Steinhissa á því að fyrsta barnið sé fyrsta barn ársins Fiðluleikari kærir Will Smith fyrir kynferðislega áreitni Áramótaheit landsmanna: Hætta að segja six-seven og lifa af Heyra ekkert í Harry og Meghan Búinn að sturta sig með fötu síðan í nóvember Dóttir Tommy Lee Jones fannst látin Nýársbingó Blökastsins á rólegasta degi ársins Þórdís Elva bað poppstjörnunnar Króli og Birta eignuðust lítinn prins Íslendingar tjá sig um skaupið: „Versta skaup ever“ eða það besta í manna minnum? Opnar sig um augnlokaaðgerðina Blö byrjar árið á bingói Isiah Whitlock Jr. látinn Þetta fengu ráðherrarnir gefins Sautján ára Glúmur leigði bíl og leitaði Bardot á frönsku rivíerunni Illugi Jökuls gómaði rottuunga eftir klukkutíma eltingaleik Clooney orðinn franskur Þegar Bardot fór í „leyniferðalag“ til Íslands Idris Elba sleginn til riddara fyrir baráttu gegn hnífaburði Blysröð í anda þjóðhátíðar í stað brennu Von á barni með þeim nýja átta mánuðum eftir skilnaðinn Spurt var um fólkið sem var grátandi, ælandi og öskrandi Kryddsíld fagnar afmæli og öllum er boðið Melanie Watson er látin Telur notkun á lagi í Miðflokks-stuðningsmyndbandi siðlausa Stjörnulífið: „Ég get ekki frestað þessu lengur“ Heldur ótrauð áfram þrátt fyrir að ná ekki milljónamarkmiðinu Brigitte Bardot er látin Glódís Perla og Kristófer gengu í það heilaga Sjá meira