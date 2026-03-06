Lífið

Dorrit segir þetta besta tímann til að fara til Abu Dhabi

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Dorrit er óhrædd við að viðra skoðanir sínar á hinum ýmsu málum.
Dorrit Moussaieff segir besta tímann til að ferðast til Abu Dhabi, höfuðborgar Sameinuðu arabísku furstadæmanna, vera einmitt núna, þrátt fyrir að landið sé nú í fréttum vegna átaka í Miðausturlöndum og flugskeytaárása Írana.

Íranir hafa undanfarið skotið hundruð eldflauga á ýmis skotmörk í nágrannaríkjum sínum og auk þess notast við þúsundir sjálfsprengidróna. Lofthelgi Sameinuðu arabísku furstadæmanna var lokað þegar Bandaríkin hófu árásir á Íran síðustu helgi, líkt og lofthelgum annarra Persaflóaríkja. Hafa ýmsir Íslendingar í landinu komið sér í burtu vegna ástandsins.

Dorrit er greinilega ástandið í landinu hugleikið því hún birtir mynd af sér þaðan á Instagram í kvöld. „Besti tíminn til að fara til Abu Dhabi er núna! Svo miklu öruggara heldur en í London. Tóm söfn, tómar dýrðlegar strandir, frábær matur, fullkomið veður og meira að segja kameldýrin eru friðsöm.“

Þá bætir Dorrit um betur í athugasemd við eigin færslu. Segir hún Abu Dhabi eina staðinn þar sem hún upplifir öryggi. Í desember ræddi Dorrit við fréttastofu um það þegar hún var rænd af manni á mótorhjóli í London.

Ferðaþjónusta Sameinuðu arabísku furstadæmin Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran

Ræningjarnir hefðu aldrei sloppið á Íslandi

Dorrit Moussaieff fyrrverandi forsetafrú var rænd á dögunum þar sem hún var á göngu um London. Hún slasaðist lítillega og hvetur Íslendinga til að fara varlega í borginni, ræningjarnir sluppu en hefðu að mati Dorritar aldrei sloppið á Íslandi.



