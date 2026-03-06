Dorrit segir þetta besta tímann til að fara til Abu Dhabi Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 6. mars 2026 22:03 Dorrit er óhrædd við að viðra skoðanir sínar á hinum ýmsu málum. Vísir/Vilhelm Dorrit Moussaieff segir besta tímann til að ferðast til Abu Dhabi, höfuðborgar Sameinuðu arabísku furstadæmanna, vera einmitt núna, þrátt fyrir að landið sé nú í fréttum vegna átaka í Miðausturlöndum og flugskeytaárása Írana. Íranir hafa undanfarið skotið hundruð eldflauga á ýmis skotmörk í nágrannaríkjum sínum og auk þess notast við þúsundir sjálfsprengidróna. Lofthelgi Sameinuðu arabísku furstadæmanna var lokað þegar Bandaríkin hófu árásir á Íran síðustu helgi, líkt og lofthelgum annarra Persaflóaríkja. Hafa ýmsir Íslendingar í landinu komið sér í burtu vegna ástandsins. Dorrit er greinilega ástandið í landinu hugleikið því hún birtir mynd af sér þaðan á Instagram í kvöld. „Besti tíminn til að fara til Abu Dhabi er núna! Svo miklu öruggara heldur en í London. Tóm söfn, tómar dýrðlegar strandir, frábær matur, fullkomið veður og meira að segja kameldýrin eru friðsöm.“ Þá bætir Dorrit um betur í athugasemd við eigin færslu. Segir hún Abu Dhabi eina staðinn þar sem hún upplifir öryggi. Í desember ræddi Dorrit við fréttastofu um það þegar hún var rænd af manni á mótorhjóli í London. Ferðaþjónusta Sameinuðu arabísku furstadæmin Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Tengdar fréttir Ræningjarnir hefðu aldrei sloppið á Íslandi Dorrit Moussaieff fyrrverandi forsetafrú var rænd á dögunum þar sem hún var á göngu um London. Hún slasaðist lítillega og hvetur Íslendinga til að fara varlega í borginni, ræningjarnir sluppu en hefðu að mati Dorritar aldrei sloppið á Íslandi. 1. desember 2025 21:33 Mest lesið „Þú ert stærsta súperstjarnan á plánetunni jörð“ Tónlist Frekari skakkaföll í leikhúsunum Lífið Miðflokkskonur gera sig klárar í bátana Lífið Dorrit segir þetta besta tímann til að fara til Abu Dhabi Lífið Líklega ekki langt í fyrstu bótoxsprautuna í punginn hér á landi Lífið Öskrað á of litlu sviði Gagnrýni Poppstjarna notaði lag Bríetar: „Litla Bríet er að öskra núna“ Lífið Opna Laufeyjarverslun fyrir tónleikana Tónlist Britney Spears handtekin og í haldi yfir nótt Lífið Tóti og Ósk eiga von á túrbóbarni Lífið Fleiri fréttir Dorrit segir þetta besta tímann til að fara til Abu Dhabi Frekari skakkaföll í leikhúsunum Miðflokkskonur gera sig klárar í bátana Líklega ekki langt í fyrstu bótoxsprautuna í punginn hér á landi Þessi eru tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2026 Tóti og Ósk eiga von á túrbóbarni Fimm hlutu bókmenntaverðlaun kvenna og kvára Britney Spears handtekin og í haldi yfir nótt Giftu sig eftir sex mánaða bakpokaferðalag Apinn að vaxa upp úr apabangsanum Vinsælustu sýningu leikhússins frestað vegna óvæntra meiðsla Poppstjarna notaði lag Bríetar: „Litla Bríet er að öskra núna“ Er Jón Gnarr búinn að horfa aðeins of oft á Pretty Woman? Tár eftir hverja sýningu „Til hamingju með daginn Brooklyn, við elskum þig svo mikið“ Fiskur og kjöt einnig á boðstólnum hjá Sollu Ómetanlegt að hafa sagt frá átröskuninni „Skelfileg væmni og tilfinningaklám“ eða „eitt það allra áhrifaríkasta“ Tóti fékk bílinn lánaðan frá Líf Magneudóttur Kattavinafélagið minnist dýravinarins Davíðs Verður að fara inn í nýjan áratug með stæl Sviðshöfundar blótuðu þorrann í góubyrjun Spurning um The Terminator upp á tvö hundruð þúsund Guðlaugur Þór kampakátur þegar listinn var kynntur „Búinn að setja miklu meira í þennan gám heldur en ég tók út“ Innlit í Klínikina: „Það er samfélagslega dýrt að gera ekkert“ „Ég verð að þakka þér fyrir að herma eftir mér“ Best að geta elt draumana saman Skilaboðaskjóðan sýnd á Selfossi Laufey og Collab í eina sæng Sjá meira