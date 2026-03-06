Gimpið í Pulp Fiction er látið Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 6. mars 2026 23:18 Stephen Hibbert naut víða hylli fyrir hlutverk sitt í Pulp Fiction. Albert L. Ortega/Getty Breski leikarinn Stephen Hibbert er látinn, 68 ára að aldri. Hann er þekktastur fyrir hlutverk sitt sem gimpið í kvikmyndinni Pulp Fiction eftir Quentin Tarantino. Það er bandaríski slúðurmiðillinn TMZ sem greinir frá. Miðillinn hefur eftir fjölskyldumeðlimi að leikarinn hafi látist af völdum hjartaáfalls þar sem hann var staddur í Denver borg í Colorado ríki í Bandaríkjunum síðastliðinn mánudag. Hefur miðillinn upp úr tilkynningu frá þremur börnum hans þeim Ronnie, Rosalind og Greg að hans verði sárt saknað. „Faðir okkar, Stephen Hibbert, lést óvænt í vikunni. Líf hans var fullt af ást og helgað listinni og fjölskyldu hans. Hans verður sárt saknað af mörgum.“ Hibbert fæddist í Fleetwood í Englandi og hóf hann feril sinn í handritsgerð í sjónvarpi á níunda áratugnum. Starfaði hann meðal annars með spjallþáttastjórnandanum David Letterman auk þess sem hann skrifaði handritið að hinu ýmsa barnaefni. Þekktasta hlutverk hans á stóra skjánum var áður nefnt hlutverk í Pulp fiction. Þar fór hann ekki með neinar línur en lék einstakling sem var umlukinn leðri að fullu og læstur niðrí kjallara þegar persóna Bruce Willis rekst á hann í þeim einkar vondu aðstæðum. Andlát Bíó og sjónvarp Hollywood Mest lesið „Þú ert stærsta súperstjarnan á plánetunni jörð“ Tónlist Frekari skakkaföll í leikhúsunum Lífið Miðflokkskonur gera sig klárar í bátana Lífið Dorrit segir þetta besta tímann til að fara til Abu Dhabi Lífið Líklega ekki langt í fyrstu bótoxsprautuna í punginn hér á landi Lífið Öskrað á of litlu sviði Gagnrýni Poppstjarna notaði lag Bríetar: „Litla Bríet er að öskra núna“ Lífið Opna Laufeyjarverslun fyrir tónleikana Tónlist Britney Spears handtekin og í haldi yfir nótt Lífið Tóti og Ósk eiga von á túrbóbarni Lífið Fleiri fréttir Gimpið í Pulp Fiction er látið Dorrit segir þetta besta tímann til að fara til Abu Dhabi Frekari skakkaföll í leikhúsunum Miðflokkskonur gera sig klárar í bátana Líklega ekki langt í fyrstu bótoxsprautuna í punginn hér á landi Þessi eru tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2026 Tóti og Ósk eiga von á túrbóbarni Fimm hlutu bókmenntaverðlaun kvenna og kvára Britney Spears handtekin og í haldi yfir nótt Giftu sig eftir sex mánaða bakpokaferðalag Apinn að vaxa upp úr apabangsanum Vinsælustu sýningu leikhússins frestað vegna óvæntra meiðsla Poppstjarna notaði lag Bríetar: „Litla Bríet er að öskra núna“ Er Jón Gnarr búinn að horfa aðeins of oft á Pretty Woman? Tár eftir hverja sýningu „Til hamingju með daginn Brooklyn, við elskum þig svo mikið“ Fiskur og kjöt einnig á boðstólnum hjá Sollu Ómetanlegt að hafa sagt frá átröskuninni „Skelfileg væmni og tilfinningaklám“ eða „eitt það allra áhrifaríkasta“ Tóti fékk bílinn lánaðan frá Líf Magneudóttur Kattavinafélagið minnist dýravinarins Davíðs Verður að fara inn í nýjan áratug með stæl Sviðshöfundar blótuðu þorrann í góubyrjun Spurning um The Terminator upp á tvö hundruð þúsund Guðlaugur Þór kampakátur þegar listinn var kynntur „Búinn að setja miklu meira í þennan gám heldur en ég tók út“ Innlit í Klínikina: „Það er samfélagslega dýrt að gera ekkert“ „Ég verð að þakka þér fyrir að herma eftir mér“ Best að geta elt draumana saman Skilaboðaskjóðan sýnd á Selfossi Sjá meira