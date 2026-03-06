Lífið

Gimpið í Pulp Fiction er látið

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Stephen Hibbert naut víða hylli fyrir hlutverk sitt í Pulp Fiction.
Breski leikarinn Stephen Hibbert er látinn, 68 ára að aldri. Hann er þekktastur fyrir hlutverk sitt sem gimpið í kvikmyndinni Pulp Fiction eftir Quentin Tarantino.

Það er bandaríski slúðurmiðillinn TMZ sem greinir frá. Miðillinn hefur eftir fjölskyldumeðlimi að leikarinn hafi látist af völdum hjartaáfalls þar sem hann var staddur í Denver borg í Colorado ríki í Bandaríkjunum síðastliðinn mánudag.

Hefur miðillinn upp úr tilkynningu frá þremur börnum hans þeim Ronnie, Rosalind og Greg að hans verði sárt saknað. „Faðir okkar, Stephen Hibbert, lést óvænt í vikunni. Líf hans var fullt af ást og helgað listinni og fjölskyldu hans. Hans verður sárt saknað af mörgum.“

Hibbert fæddist í Fleetwood í Englandi og hóf hann feril sinn í handritsgerð í sjónvarpi á níunda áratugnum. Starfaði hann meðal annars með spjallþáttastjórnandanum David Letterman auk þess sem hann skrifaði handritið að hinu ýmsa barnaefni.

Þekktasta hlutverk hans á stóra skjánum var áður nefnt hlutverk í Pulp fiction. Þar fór hann ekki með neinar línur en lék einstakling sem var umlukinn leðri að fullu og læstur niðrí kjallara þegar persóna Bruce Willis rekst á hann í þeim einkar vondu aðstæðum.

