AC Milan hoppaði upp fyrir nágranna sína og í toppsætið Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. janúar 2026 21:40 Rafael Leao fagnar mikilvægu marki sínu fyrir AC Milan í kvöld. Getty/Claudio Villa AC Milan komst í kvöld í efsta sætið í Seríu A á Ítalíu eftir nauman útisigur á Cagliari. Eftir þennan sigur er AC Milan með tveimur stigum meira en nágrannar þeirra í Internazionale sem voru á toppnum fyrir sautjándu umferðina. Inter-menn eiga samt leik inni á móti Bologna á sunnudaginn. AC Milan vann leikinn, sem var spilaður á eyjunni Sardiníu, 1-0, þökk sé marki Portúgalans Rafael Leao á 50. mínútu. Leao skoraði markið með skoti úr teignum eftir stoðsendingu frá Adrien Rabiot. AC Milan hefur aðeins tapað einum leik á tímabilinu en er með ellefu sigra og fimm jafntefli. Liðið hefur nú spilað sextán deildarleiki í röð án þess að tapa leik en liðið tapaði óvænt á móti Cremonese í fyrstu umferðinni. Ítalski boltinn