Sprenging eftir að gestir opnuðu út

Bjarki Sigurðsson skrifar
Syrgjendur við skemmtistaðinn.
Syrgjendur við skemmtistaðinn. AP/Baz Ratner

Fjörutíu manns létu lífið í eldsvoða á skemmtistað í Sviss á nýársnótt. Talið er að eldurinn hafi kviknað út frá gosblysi. Talið er að svokölluð yfirtendrun skýri hversu hratt eldurinn breiddi úr sér.

Nýja árið var nýgengið í garð þegar gestir skemmtistaðarins Le Constellation í Crans-Montana tóku eftir eldi í loftræstistokk. Staðurinn var pakkfullur af gestum sem dvöldu í svissnesku ölpunum yfir áramótin, en Crans-Montana er þekkt skíðasvæði meðal hinna efnameiru.

Blys á flöskum

Talið er að eldurinn hafi kviknað út frá gosblysi sem starfsmenn staðarins gengu með til þeirra sem höfðu keypt flöskur af áfengi. Þeir reyndu að slökkva eldinn en hann breiddi hratt úr sér og sprenging varð. Fjörutíu létu lífið og rúmlega hundrað eru slasaðir.

Starfsmenn staðarins á leið með flöskur af áfengi til gesta. Hér sést þegar eldurinn var nýkviknaður.

„Ég skil ekki hvað gerðist. Mér finnst þetta vera eins og martröð og að ég sé að fara að vakna. Ég svaf ekki dúr í nótt. Ég gat það ekki. Ég lokaði augunum og þetta rifjaðist allt upp fyrir mér. Ég sá að verið var að endurlífga fólk. Ég sá fólk sem var albrunnið. Ég sá fólk deyja,“ segir Nathan Huguenin, sem var inni á staðnum þegar eldurinn kviknaði.

Súrefni blandast við reyk

Líklegt er að þarna hafi orðið fyrirbæri sem nefnist yfirtendrun. Birgir Finnsson, settur slökkviliðsstjóri á höfuðborgarsvæðinu, segir að í reyk frá eldinum séu brennanleg efni sem blandist við súrefni þegar fólk opnar út til að forða sér.

„Það kviknar í rauninni í þessum reyk, í þessum brunagösum, öllum í einu. Það verður svona eins og sprenging. Mikill blossi og mikil þrýstingsaukning. Gluggar geta sprungið út og annað slíkt og það heyrist hvellur sem gerir það að verkum að fólk upplifir þetta oft sem sprengingar,“ segir Birgir. 

Birgir Finnsson er settur slökkviliðsstjóri á höfuðborgarsvæðinu.Vísir/Lýður Valberg

Glóð féll úr loftinu

Í myndbandi frá skemmtistaðnum má sjá hvernig starfsmenn reyna að slökkva eldinn með viskastykkjum, en virðast hins vegar gera illt verra.

„Síðan þegar fólkið er að reyna að berja og lemja í eldinn, eins og maður myndi kannski gera ef hann væri á jörðu niðri, þá kemur glóðin og fellur niður. Það verður ákveðin keðjuverkun og eldurinn nær að breiðast út. Reykurinn eykst og þá getur orðið þessi yfirtendrun,“ segir Birgir. 

Reiðubúin í að bregðast við

Slökkviliðsmenn æfa reglulega hvernig koma megi í veg fyrir yfirtendrun. Þá er reglulegt eftirlit með eldvörnum skemmtistaða.

„Þarna sér maður hversu mikilvægt er að þessir hlutir séu alveg á hreinu. Að flóttaleiðir séu greiðfærar,“ segir Birgir. 

Sviss Slökkvilið

