Golfsamband Ítalíu hefur staðfest að Emanuele Galeppini, sautján ára kylfingur sem hefur verið búsettur í Dúbaí, hafi farist í sprengingunni á skemmtistað í svissneska skíðabænum Crans-Montana á nýársnótt. Galeppini er fyrsta fórnarlambið sem hefur verið nafngreint opinberlega en um fjörutíu manns fórust í sprengingunni og brunanum.
Í færslu ítalska golfsambandsins segir að Galeppini hafi verið ungur iðkandi sem hafi spilað golf af mikilli ástríðu.
Stjórnvöld í Sviss lýstu í dag yfir fimm daga þjóðarsorg vegna málsins, en auk þeirra sem fórust er áætlað að um 115 manns hafi slasast. Unnið er að því að bera kennsl á látnu og segir lögregla það muni taka daga og jafnvel vikur.
Tilkynning um sprenginguna og mikinn eld kom um klukkan hálf tvö á nýársnótt að staðartíma þar sem nýársfögnuður stóð yfir á skemmtistaðnum, en hann var vinsæll meðal ungs fólks.
Ekki hefur verið staðfest hvað olli sprengingunni, en vitni hafa lýst því hvernig barþjónn hafi haldið á samstarfsmanni á háhesti á meðan sá hafi haldið á logandi kerti. Þá er einnig grunur um að flugeldar sem notaðir hafi verið í tengslum við tónleika í kjallara staðarins hafi valdið sprengingu.
Yfirvöld segja rannsókn á eldsvoðanum meðal annars munu ná til þess hvort öryggiskröfur voru uppfylltar og hvort neyðarútgangar voru í samræmi við reglur.
View this post on Instagram A post shared by federazioneitalianagolf (@federazioneitalianagolf)
A post shared by federazioneitalianagolf (@federazioneitalianagolf)
Le Constellation opnaði árið 2015 og rúmaði um það bil 300 manns. Staðurinn var vinsæll meðal unga fólksins sem heimsótti skíðabæinn og þekktur fyrir að horfa í gegnum fingur sér þegar kom að því að hleypa einstaklingum undir aldri inn.
Tahirys Dos Santos, 19 ára leikmaður franska félagsins Metz, var meðal þeirra sem slösuðust í sprengingunni sem varð í kjallara skemmtistaðar í skíðabænum Crans Montana í svissnesku Ölpunum í gærnótt.
Stjórnvöld í Sviss hafa lýst yfir fimm daga þjóðarsorg vegna eldsvoðans á barnum Le Constellation í skíðabænum Crans-Montana, þar sem 40 létu lífið og að minnsta kosti 115 særðust. Unnið er að því að bera kennsl á látnu.
Lögregla í Sviss óttast að um fjörutíu manns hafi farist í sprengingunni sem varð í kjallara skemmtistaðar í skíðabænum Crans Montana í svissnesku Ölpunum í nótt.