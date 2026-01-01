Hinn 34 ára Zohran Mamdani sór í nótt embættiseið sem borgarstjóri New York-borgar. Hann er fyrsti múslíminn til að gegna embætti borgarstjóra New York, en hann er af suðurasískum uppruna og fæddur í Úganda.
Mamdani er 112. í röðinni til að gegna embættinu og jafnframt einn sá yngsti í sögunni. Það var dómsmálaráðherra New York-ríkis, Letitia James, sem stýrði athöfninni á miðnætti að staðartíma sem fram fór á Old City Hall-neðanjarðarlestarstöðinni sem er þó ekki lengur í notkun sem slík.
Hann sagði lestarstöðina vera vitnisburð um mikilvægi almenningssamgangna fyrir lífsþrótt, heilsu og menningararf New York-borgar en hann lagði í kosningabaráttu sinni áherslu á fríar almenningssamgöngur.
Mamdani notaðist við eintak af Kóraninum sem hafði verið í eigu afa síns til að sverja embættiseiðinn. Hann sagði það vera mikinn heiður og forréttindi að taka við embættinu.
Að athöfn lokinni borgaði Mamdani fjármálastjóra borgarinnar, venju samkvæmt, níu dali og skrifaði svo undir þar til gerð plögg til að klára vígsluna.
Demókratinn Mamdani lýsti sjálfum sér sem lýðræðislegum sósíalista í kosningabaráttunni og sömuleiðis sem „verstu martröð Trumps“ Bandaríkjaforseta. Þeir Trump og Mamdani áttu þó fund í Hvíta húsinu í nóvember og kom þar nokkuð á óvart hve vel fór á með þeim. Þeir voru sammála um að báðir bæru þeir hag New York-búa fyrir brjósti.
Mamdani hlaut rúmlega helming greiddra atkvæða í borgarstjórakosningunum sem fram fóru í byrjun nóvember og Andrew Coumo, sem bauð sig fram sem óháður en naut meðal annars stuðnings Trumps og auðjöfursins Elon Musk, 41,5 prósent. Frambjóðandi Repúblikana, Curtis Sliwa, hlaut mun minna fylgi.
„Á þessum tíma pólitísks myrkurs, þá verður New York ljósið,“ sagði Mamdani þegar hann ávarpaði stuðningsmenn sína eftir að ljóst var að hann hafði borið sigur úr býtum. Hann sagði jafnframt að kjósendur hefðu veitt sér skýrt umboð til breytinga. Mamdani hét því í kosningabaráttunni að hækka skatta á auðmenn borgarinnar, tryggja að frítt yrði í strætó, ná stjórn á leigumarkaðnum og sömuleiðis koma á matvöruverslunum í samfélagseigu.
Zohran Kwame Mamdani er fæddur árið 1991 í Kampala í Úganda. Móðir hans er Mira Nair, þekkt kvikmyndagerðarkona og faðir hans, Mahmood Mamdani, er þekktur prófessor í nýlendufræðum og mannfræði við Columbia-háskóla. Foreldrarnir eru báðir fæddir á Indlandi og er móðirin hindúatrúar og faðirinn múslimi. Zohran er sömuleiðis múslimi en hann er eina barn foreldra sinna.
Fjölskyldan flutti frá Úganda til Suður-Afríku, en þegar Zohran var sjö ára flutti fjölskyldan til Bandaríkjanna og settist að í New York. Hann stundaði svo nám í afrískum fræðum og kom fram sem rappari undir listamannsnafninu Mr. Cardamom. Hann bauð sig svo fram og náði sæti á ríkisþingi í New York fyrir borgarhlutann Astoria í Queens.
Mamdani tilkynnti í október á síðasta ári að hann myndi bjóða sig fram til borgarstjóra í New York og var að lokum útnefndur frambjóðandi Demókrataflokksins.
Mamdani tekur við embættinu af Demókratanum Eric Adams sem sætir ákæru fyrir spillingu.
„Við vorum sammála um miklu meira en ég hafði hugsað mér,“ sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti á blaðamannafundi með Zohran Mamdani, tilvonandi borgarstjóra New York, í Hvíta húsinu í kvöld. Fundurinn var óvenjuvinalegur miðað við orðaskak tvímenninga síðustu misseri. Trump leyfði Mamdani að kalla sig fasista.