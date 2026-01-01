Erlent

Vondelkerk er að finna miðsvæðis í Amsterdam. EPA

Mikill eldur kom upp í hinni 154 ára Vondelkerk í Amsterdam í Hollandi í nótt. Eldurinn blossaði upp um miðnætti og var fljótur að dreifa sér um kirkjuna.

Hollenski fjölmiðillinn NL Times hefur eftir Femke Halsema, borgarstjóra Amsterdam, að þetta sé mikill og „skelfilegur“ eldur í þessari „mikilfenglegu“ kirkju.

Hún segir að það mikilvægasta nú sé að tryggja öryggi fólks og heimili þeirra sem búa í grennd við kirkjuna.

Vondelkerk er að finna miðsvæðis í Amsterdam, um hálfum kílómetra vestur af Rijkismuseum. Lögregla rýmdi fjölda heimila í grennd við kirkjuna og girti sömuleiðis af stórt svæði. Þá voru þeir sem búa nærri hvattir til að loka gluggum.

Smíði Vondelkerk var lokið 1880. Amsterdam Sights
Holland

