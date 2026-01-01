Hvetur Íslendinga til að hafna „svartagallsrausi“ Atli Ísleifsson skrifar 1. janúar 2026 09:19 Kristrún Frostadóttir flutti sitt annað áramótaávarp sem forsætisráðherra í gær. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hvetur þjóðina til að vera áfram samstíga og að hafna svartagallsrausi um að íslenska leiðin sé ekki lengur fær og að hér þurfi að kúvenda högum og háttum. Hún segir ekkert vera fjær sanni. Þetta kom fram í áramótaávarpi forsætisráðherra í gærkvöldi. Kristrún fór þar yfir stöðu mála í samfélaginu og þau krefjandi verkefni sem fram undan væru. „Ísland er frábært land – en við getum alltaf gert betur. Og við eigum að stefna hærra: Halda áfram að byggja landið, hlúa betur að fólkinu okkar og tryggja öllum sem hér búa sæti við borðið – tækifæri til að tilheyra og taka þátt í samfélaginu. Það er eilífðarverkefni,“ sagði Kristrún. Forsætisráðherra fór jafnframt yfir helstu verkefni ríkisstjórnarinnar á hennar fyrsta starfsári, efnahagsmálin og fleira til. „Margt hefur gengið vel. Margt getum við gert betur og stundum lendum við í mótvindi. En við hétum því að láta verkin tala og vera samstíga ríkisstjórn – bæði í sigri og þraut. Það hefur gefist vel.“ Æsum ekki upp sundrungu að óþörfu Kristrún lauk svo máli sínu á að ræða umræðuhefðina í samfélaginu og mikilvægi þess að íslenska þjóðin standi saman. „Örlög okkar fléttast saman í tímans rás og úr því verður saga Íslands. Ein og sér erum við agnarsmá en saman erum við mikils megnug. Og með persónulegri ábyrgð hvers og eins byggjum við Ísland og sköpum okkur glæsta framtíð. Verum og gerum okkar besta á nýju ári. Gleðjumst þegar gengur vel og skemmtum ekki skrattanum með þarflausu sundurlyndi. Við getum verið ósammála og til þess eru stjórnmál í lýðræðisríki – að takast á og leita lausna. En ýkjum ekki ágreining og æsum ekki upp sundrungu að óþörfu. Sýnum heldur samkennd, skilning og virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum og aðstæðum fólks. Verum áfram samstíga þjóð í sigri og þraut. Leyfum engum að kljúfa okkur. Höfnum svartagallsrausi um að íslenska leiðin sé ekki lengur fær og hér þurfi að kúvenda högum okkar og háttum. Ekkert er fjær sanni. Gætum að því sem gerir Ísland að frábæru landi. Og glötum aldrei samstöðu okkar, stolti og virðingu. Þá mun okkur farnast vel,“ sagði forsætisráðherra. Sjá má ávarp Kristrúnar í heild sinni í spilaranum að neðan. Áramót Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Samfylkingin Flokkur fólksins Viðreisn Alþingi Mest lesið Tugir látnir eftir sprengingu í svissneskum skíðabæ Erlent Á bak við tjöldin: „Með alls konar exit plans, trúið mér“ Innlent Fyrsta barn ársins kom í heiminn klukkan 00:24 Innlent Vanhelgunin ýmist skemmdarverk eða persónuleg árás Innlent Kamilla Bretadrottning greinir frá kynferðisofbeldi Erlent Miðahafi á Íslandi vann 642 milljónir í Víkingalottói Innlent Fjögurra stiga skjálfti í Bárðarbungu: „Stærsti skjálftinn á árinu“ Innlent Segir myndbandsupptöku af því þegar skórnir voru teknir Innlent Kirkja í Amsterdam alelda Erlent Stunguárás og margar tilkynningar um flugeldaslys Innlent Fleiri fréttir Fjögurra stiga skjálfti í Bárðarbungu: „Stærsti skjálftinn á árinu“ Hvetur Íslendinga til að hafna „svartagallsrausi“ Ríflega tuttugu útköll vegna eldsvoða Vill annað sætið hjá Samfylkingunni í borginni Kveðst hlakka til að mæta aftur til starfa Á bak við tjöldin: „Með alls konar exit plans, trúið mér“ Fyrsta barn ársins kom í heiminn klukkan 00:24 Miðahafi á Íslandi vann 642 milljónir í Víkingalottói Stunguárás og margar tilkynningar um flugeldaslys Gleðilegt nýtt ár kæru lesendur Vísis Eitthvað í íslensku samfélagi fjandsamlegt börnunum okkar Simmi vinsælasti leynigesturinn „Þetta er Íslandsmet, Íslandsmet í svikum“ Tal um Ingu eftir kosningar ekki til sóma Gummi lögga er maður ársins 2025 Árangur breyti ekki alltaf upplifun fólks „Viðreisn jafnvel erfiðari viðfangs en Flokkur fólksins“ Vara við hættu á sinubruna Haldlögðu metmagn af fíkniefnum á árinu Vanhelgunin ýmist skemmdarverk eða persónuleg árás Árið gert upp í Kryddsíld 2025 Hafþór Freyr maður ársins að mati lesenda Vísis og hlustenda Bylgjunnar Segir myndbandsupptöku af því þegar skórnir voru teknir Tveir með alvarlega áverka eftir hnífstunguárás Vonast til að rafmagn verði komið á seinni partinn Rúmur helmingur bjartsýnn fyrir 2026 Grunaður um stórfellda líkamsárás og frelsissviptingu „Við bara svolítið sitjum uppi með þetta“ Börn niður í leikskólaaldur um helmingur þeirra sem slasast „Margir sem því miður eru ekki jafn heppnir og ég“ Sjá meira