Hvetur Ís­lendinga til að hafna „svarta­galls­rausi“

Atli Ísleifsson skrifar
Kristrún Frostadóttir flutti sitt annað áramótaávarp sem forsætisráðherra í gær.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hvetur þjóðina til að vera áfram samstíga og að hafna svartagallsrausi um að íslenska leiðin sé ekki lengur fær og að hér þurfi að kúvenda högum og háttum. Hún segir ekkert vera fjær sanni.

Þetta kom fram í áramótaávarpi forsætisráðherra í gærkvöldi. Kristrún fór þar yfir stöðu mála í samfélaginu og þau krefjandi verkefni sem fram undan væru.

„Ísland er frábært land – en við getum alltaf gert betur. Og við eigum að stefna hærra: Halda áfram að byggja landið, hlúa betur að fólkinu okkar og tryggja öllum sem hér búa sæti við borðið – tækifæri til að tilheyra og taka þátt í samfélaginu. Það er eilífðarverkefni,“ sagði Kristrún.

Forsætisráðherra fór jafnframt yfir helstu verkefni ríkisstjórnarinnar á hennar fyrsta starfsári, efnahagsmálin og fleira til. „Margt hefur gengið vel. Margt getum við gert betur og stundum lendum við í mótvindi. En við hétum því að láta verkin tala og vera samstíga ríkisstjórn – bæði í sigri og þraut. Það hefur gefist vel.“

Æsum ekki upp sundrungu að óþörfu

Kristrún lauk svo máli sínu á að ræða umræðuhefðina í samfélaginu og mikilvægi þess að íslenska þjóðin standi saman.

„Örlög okkar fléttast saman í tímans rás og úr því verður saga Íslands. Ein og sér erum við agnarsmá en saman erum við mikils megnug. Og með persónulegri ábyrgð hvers og eins byggjum við Ísland og sköpum okkur glæsta framtíð.

Verum og gerum okkar besta á nýju ári. Gleðjumst þegar gengur vel og skemmtum ekki skrattanum með þarflausu sundurlyndi. Við getum verið ósammála og til þess eru stjórnmál í lýðræðisríki – að takast á og leita lausna. En ýkjum ekki ágreining og æsum ekki upp sundrungu að óþörfu. Sýnum heldur samkennd, skilning og virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum og aðstæðum fólks.

Verum áfram samstíga þjóð í sigri og þraut. Leyfum engum að kljúfa okkur. Höfnum svartagallsrausi um að íslenska leiðin sé ekki lengur fær og hér þurfi að kúvenda högum okkar og háttum. Ekkert er fjær sanni. Gætum að því sem gerir Ísland að frábæru landi. Og glötum aldrei samstöðu okkar, stolti og virðingu. Þá mun okkur farnast vel,“ sagði forsætisráðherra.

Sjá má ávarp Kristrúnar í heild sinni í spilaranum að neðan.

