Kamilla Bretadrottning greindi í dag frá blygðunarsemisbroti sem hún varð fyrir á unglingsárum. Árásin hafi reitt hana til reiði en hún haldið henni leyndri í fjölmörg ár þar til hún heyrði aðrar konur greina frá ofbeldisreynslu sinni.
Þetta er í fyrsta sinn sem Kamilla tjáir sig um atvikið opinberlega en hún lét ummælin falla í hópviðtali með ættingjum Carol Hunt og dætra hennar Hannah og Louise Hunt. Þær þrjár voru allar myrtar af Kyle Clifford, fyrrverandi kærasta Carol, sumarið 2024. Hefur harmleikurinn varpað ljósi á heimilsofbeldisvandann í Bretlandi.
AP-fréttaveitan greinir frá þessu. Kamilla hefur unnið með samtökum sem berjast gegn heimilisofbeldi um nokkurt skeið og sagði að með því að greina frá sinni reynslu vonaðist hún til að geta beint aukinni athygli að ofbeldisfaraldrinum gegn konum. Lengi hafi verið talið óæskilegt að ræða heimilisofbeldi og það leitt til þess að flestir geri sér ekki grein fyrir því hversu slæmt ástandið sé.
„Ég var að lesa bókina mína og þessi strákur, maður, réðst á mig og ég barðist á móti,“ sagði Camilla um atvikið við breska ríkisútvarpið BBC. „Og ég man að ég fór út úr lestinni og mamma horfði á mig og spurði: „Af hverju stendur hárið á þér svona?“ og „Af hverju vantar hnapp í frakkann þinn?““
Þetta er í fyrsta skipti sem Kamilla tjáir sig opinberlega um árásina sem hún varð fyrir en áður hafði verið greint frá henni í bókinni „Power and the Palace“ sem kom út fyrr á þessu ári. Bókin var skrifuð af Valentine Low sem starfaði áður sem konungsfréttaritari Times of London.
Byggði sú frásögn, að sögn AP, á því sem drottningin sagði Boris Johnson, fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands, þegar hann var borgarstjóri í London.
Samkvæmt bókinni var Kamilla í lest á leið til Paddington-stöðvarinnar í London þegar maður sem sat við hliðina á henni rétti út höndina og reyndi að snerta hana. Þá hafi hún slegist á móti með því að fara úr skónum sínum og lemja hann í nárann. Síðar hafi hún fundið einkennisklæddan mann á Paddington-stöðinni og sagt honum hvað hefði gerst. Í kjölfarið hafi maðurinn verið handtekinn.