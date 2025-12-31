Stuðningsmaður stendur heilu leikina eins og stytta Ágúst Orri Arnarson skrifar 31. desember 2025 11:04 Stuðningsmaðurinn frá Kongó hefur vakið mikla athygli. Chris Milosi/Anadolu via Getty Images Stuðningsmaður Austur-Kongó hefur slegið í gegn á Afríkumótinu í fótbolta fyrir ótrúlega þrautseigju. Maðurinn stendur eins og stytta í heilan fótboltaleik, til heiðurs Patrice Lumumba, sjálfstæðishetju þjóðarinnar. Michel Kuka Mboladinga hefur hlotið viðurnefnið „Lumumba“ en hann hefur mætt á alla þrjá leiki Austur-Kongó, klæddur í gul jakkaföt og með hönd á lofti, til að líkja eftir þjóðhetjunni. Patrice Lumumba var fyrsti forsætisráðherra Lýðstjórnarlýðveldisins Kongó og leiðtogi sjálfstæðisbaráttunnar þar í landi en hann var myrtur árið 1961. This Congo supporter posed like a statue and didn’t move for the whole 90 minutes 😭This is exactly why we love AFCON what a tournament, mannnn. pic.twitter.com/BSEGoGy4EJ— Kara (@UTDKara) December 30, 2025 Michael stóð fyrst sem stytta á fyrsta leik Austur-Kongó gegn Benín, sem endaði með 1-0 sigri og alls 115 mínútna leik með uppbótartíma. Enga þreytu virtist þó finna hjá Michael í næsta leik gegn Senegal sem endaði með 1-1 jafntefli og hann var aftur mættur, með höndina á lofti og staður sem steinn, í 3-0 sigri Austur-Kongó gegn Botswana í gærkvöldi. Tvö hundruð metra há stytta af Patrice Emery Lumumba stendur við flugvöllinn í Kinshasa, höfuðborg Austur-Kongó. Austur-Kongó komst þar með áfram í sextán liða úrslit þar sem liðið mun mæta Alsír. Afríkukeppnin í fótbolta Austur-Kongó Mest lesið Farin frá Braga eftir aðeins hálft ár Fótbolti „Feginn að þú lifðir krabbameinið af svo þú gætir séð skítaliðið þitt fara niður“ Handbolti Réttlætti Zirkzee-skiptinguna: „Stundum sækirðu betur með færri framherja“ Enski boltinn Neyðarlegt jafntefli United gegn Úlfunum Enski boltinn Segir Ísland eiga tvo af tíu bestu í heimi Handbolti „Mér var bara tjáð að þeir ætluðu að leita eitthvað annað“ Íslenski boltinn Arsenal rústaði Villa og náði fimm stiga forskoti Enski boltinn Sjáðu Arsenal rúlla yfir Villa og Úlfana ná í stig á Old Trafford Enski boltinn Fékk á sig víti í mögulegum kveðjuleik Enski boltinn Barnastjarna á Álftanesið Körfubolti Fleiri fréttir Stuðningsmaður stendur heilu leikina eins og stytta „Mér var bara tjáð að þeir ætluðu að leita eitthvað annað“ Sjáðu Arsenal rúlla yfir Villa og Úlfana ná í stig á Old Trafford Farin frá Braga eftir aðeins hálft ár Réttlætti Zirkzee-skiptinguna: „Stundum sækirðu betur með færri framherja“ Arsenal rústaði Villa og náði fimm stiga forskoti Neyðarlegt jafntefli United gegn Úlfunum Welbeck skoraði úr einu víti og brenndi af öðru Fékk á sig víti í mögulegum kveðjuleik Senegal vann riðilinn en missti Koulibaly í bann Nígeríumenn snöggir að nýta sér liðsmuninn og fengu fullt hús „Þetta er rebbabragð sem ég vissi nú reyndar ekki að hann kynni“ Elsti atvinnumaður heims fer í nýtt lið Nýi þjálfarinn fær strax að njóta krafta Orra Liðið sem gerir stólpagrín að xG Þjálfari Liverpool í föstum leikatriðum látinn fara Arnar vill læra af mistökum gullkynslóðarinnar og gera landsliðið sjálfbærara Gleymdi Íslendingurinn fékk loks að spila: „Ég er ekki vitlaus“ „Fróðari menn segja að maður eigi ekki að láta tilfinningarnar ráða“ Fótboltaþjálfari og þrjú börn hans létust í jólafríinu „Ég hélt ég myndi deyja“ Nottingham Forest vill fá að heyra samtöl dómaranna Ekki góð ferð til Rómarborgar í kvöld Heimamenn í ham og El Kaabi skoraði aftur með hjólhestaspyrnu Sarri gekkst undir hjartaaðgerð Vildi ekki láta undan pressu frá fjölmiðlamönnum Hvíldu Mo Salah en unnu samt riðilinn Beint frá Blikum til Boston í bandarísku deildinni Man Utd samdi við fyrrum liðsfélaga Glódísar Perlu hjá Bayern Gefur í skyn að Arsenal opni veskið í janúar Sjá meira