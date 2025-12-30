Farin frá Braga eftir aðeins hálft ár Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 30. desember 2025 23:42 Guðrún Arnardóttir í leik með íslenska landsliðinu á EM í Sviss. getty/Daniela Porcelli Guðrún Arnardóttir, landsliðskona í fótbolta, hefur yfirgefið Braga eftir einungis hálft ár í herbúðum portúgalska liðsins. Guðrún greindi frá þessum tíðindum á Instagram. „Þessum stutta kafla er lokið. Stundum passa hlutirnir ekki saman en hver vegferð kennir þér eitthvað. Ég er þakklát fyrir reynsluna og frábæru samherjana mína. Opnum næsta kafla,“ skrifaði Guðrún. View this post on Instagram A post shared by Guðrún Arnardóttir (@gudrunarnar) Hún gekk í raðir Braga frá Rosengård um miðjan júlí. Þar hitti hún fyrir Ásdísi Karenu Halldórsdóttur. Guðrún lék alls ellefu leiki fyrir Braga, þar af sjö í portúgölsku úrvalsdeildinni. Liðið er í 7. sæti hennar af tíu liðum og hefur aðeins unnið tvo af fyrstu átta leikjum sínum. Guðrún hefur leikið erlendis síðan 2019, fyrst með Djurgården en hún færði sig yfir til Rosengård 2021. Þar varð hún þrívegis sænskur meistari. Hin þrítuga Guðrún hefur leikið 57 landsleiki og skorað eitt mark. Portúgalski boltinn Mest lesið Segir Ísland eiga tvo af tíu bestu í heimi Handbolti Býst núna við því versta frá áhorfendum Sport Arsenal rústaði Villa og náði fimm stiga forskoti Enski boltinn Neyðarlegt jafntefli United gegn Úlfunum Enski boltinn Gleymdi Íslendingurinn fékk loks að spila: „Ég er ekki vitlaus“ Fótbolti Joshua í bílslysi þar sem tveir létust Sport Jordan lagði NASCAR Sport Þetta er vitað um banaslysið sem Anthony Joshua slapp lifandi úr Sport Þreytt á umræðu um líkamann sinn: „Á ekki að tjá sig um það“ Sport Klúðraði gullgreininni sinni: „Ég er enn í áfalli“ Sport Fleiri fréttir Farin frá Braga eftir aðeins hálft ár Réttlætti Zirkzee-skiptinguna: „Stundum sækirðu betur með færri framherja“ Arsenal rústaði Villa og náði fimm stiga forskoti Neyðarlegt jafntefli United gegn Úlfunum Welbeck skoraði úr einu víti og brenndi af öðru Fékk á sig víti í mögulegum kveðjuleik Senegal vann riðilinn en missti Koulibaly í bann Nígeríumenn snöggir að nýta sér liðsmuninn og fengu fullt hús „Þetta er rebbabragð sem ég vissi nú reyndar ekki að hann kynni“ Elsti atvinnumaður heims fer í nýtt lið Nýi þjálfarinn fær strax að njóta krafta Orra Liðið sem gerir stólpagrín að xG Þjálfari Liverpool í föstum leikatriðum látinn fara Arnar vill læra af mistökum gullkynslóðarinnar og gera landsliðið sjálfbærara Gleymdi Íslendingurinn fékk loks að spila: „Ég er ekki vitlaus“ „Fróðari menn segja að maður eigi ekki að láta tilfinningarnar ráða“ Fótboltaþjálfari og þrjú börn hans létust í jólafríinu „Ég hélt ég myndi deyja“ Nottingham Forest vill fá að heyra samtöl dómaranna Ekki góð ferð til Rómarborgar í kvöld Heimamenn í ham og El Kaabi skoraði aftur með hjólhestaspyrnu Sarri gekkst undir hjartaaðgerð Vildi ekki láta undan pressu frá fjölmiðlamönnum Hvíldu Mo Salah en unnu samt riðilinn Beint frá Blikum til Boston í bandarísku deildinni Man Utd samdi við fyrrum liðsfélaga Glódísar Perlu hjá Bayern Gefur í skyn að Arsenal opni veskið í janúar „Einn mesti hugsuðurinn í boltanum“ Semenyo vill að allt verði klárt fyrir nýársdag „Knattspyrnustjórar eru ekki töframenn“ Sjá meira