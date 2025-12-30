Fékk á sig víti í mögulegum kveðjuleik Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 30. desember 2025 21:30 Antoine Semenyo brýtur á Estevao innan vítateigs. Cole Palmer jafnaði í 1-1 úr vítinu. getty/Darren Walsh Antoine Semenyo kom mikið við sögu í mögulegum kveðjuleik sínum fyrir Bournemouth sem gerði 2-2 jafntefli við Chelsea á Stamford Bridge í ensku úrvalsdeildinni í kvöld. Semenyo, sem þykir líklegur til að ganga í raðir Manchester City, fékk á sig vítaspyrnu í leiknum en löng innköst hans sköpuðu bæði mörk Bournemouth. Gestirnir náðu forystunni á 6. mínútu þegar David Brooks skoraði af stuttu færi eftir langt innkast Semenyos. Á 15. mínútu jafnaði Cole Palmer úr víti sem dæmt var á Semenyo fyrir brot á Estevao. Átta mínútum síðar skoraði Enzo Fernández með góðu skoti upp í fjærhornið. Chelsea hélt forystunni ekki lengi því á 27. mínútu skoraði Justin Kluivert og jafnaði í 2-2. Fleiri urðu mörkin ekki og Chelsea þurfti því að sætta sig við stig. Bláliðar hafa bara unnið einn af síðustu sjö deildarleikjum sínum. Kirsuberin af suðurströndinni hafa ekki unnið í tíu deildarleikjum í röð. Chelsea er í 5. sæti deildarinnar en Bournemouth í því fimmtánda. Enski boltinn AFC Bournemouth Chelsea FC