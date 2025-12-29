Ekki góð ferð til Rómarborgar í kvöld Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. desember 2025 21:40 Íslenski landsliðsmaðurinn Mikael Egill Ellertsson varð að sætta sig við tap í höfuðborg Ítalíu í kvöld. Getty/Alessandro Sabattini Mikael Egill Ellertsson og félagar í Genoa fengu skell í kvöld á gamla heimavelli þjálfara síns í Róm. Það stefndi í stórtap eftir hræðilegan fyrri hálfleik en Genóamenn björguðu andlitinu með því að halda aftur af heimamönnum í þeim síðari. Roma vann 3-1 sigur á Genoa í sautjándu umferð ítölsku deildarinnar, Seríu A. Með sigrinum komst Rómarliðið upp í fjórða sætið en liðið var þó aðeins búið að vinna einn af síðustu fjórum deildarleikjum sínum. Daniele De Rossi tók við Genoa á miðju tímabili en hann lék með Roma frá 2001 til 2019. Þetta var þriðja deildatapið í röð undir hans stjórn og liðið er bara tveimur stigum fyrir ofan fallsæti. Heimamenn voru fljótir að afgreiða leikinn í kvöld því staðan var orðin 3-0 í hálfleik. Matias Soulé skoraði fyrsta markið á 14. mínútu, fimm mínútum síðar skoraði Kouadio Koné eftir undirbúning Evan Ferguson og Ferguson skoraði síðan þriðja markið á 31. mínútu. Mikael Egill var í byrjunarliðinu inni á fimm manna miðju Genoa. Jeff Ekhator minnkaði muninn í 3-1 undir lok leiksins. Ítalski boltinn Mest lesið Joshua í bílslysi þar sem tveir létust Sport Þetta er vitað um banaslysið sem Anthony Joshua slapp lifandi úr Sport Þreytt á umræðu um líkamann sinn: „Á ekki að tjá sig um það“ Sport Hneysklaður á ósönnum orðrómum Fótbolti Mennirnir sem létust voru þjálfarar og nánir vinir Anthony Joshua Sport Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Enski boltinn Hættir ekki fyrr en hann skorar þúsund mörk Fótbolti „Þegar þú spilar við Gary Anderson er alltaf pláss fyrir flugeldasýningu“ Sport Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Enski boltinn Strákarnir komnir í úrslit á Sparkassen Handbolti Fleiri fréttir Nottingham Forest vill fá að heyra samtöl dómaranna Ekki góð ferð til Rómarborgar í kvöld Heimamenn í ham og El Kaabi skoraði aftur með hjólhestaspyrnu Sarri gekkst undir hjartaaðgerð Vildi ekki láta undan pressu frá fjölmiðlamönnum Hvíldu Mo Salah en unnu samt riðilinn Beint frá Blikum til Boston í bandarísku deildinni Man Utd samdi við fyrrum liðsfélaga Glódísar Perlu hjá Bayern Gefur í skyn að Arsenal opni veskið í janúar „Einn mesti hugsuðurinn í boltanum“ Semenyo vill að allt verði klárt fyrir nýársdag „Knattspyrnustjórar eru ekki töframenn“ Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Hættir ekki fyrr en hann skorar þúsund mörk Skynjar stress hjá Arsenal Sjáðu frábært samspil Leeds og Gray tryggja Spurs sigurinn Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Hneysklaður á ósönnum orðrómum Enn kvarnast úr liði Blika Jafnt í stórleiknum Martínez skaut Inter á toppinn Jöfnuðu 128 ára gamalt met Mahrez tryggði Alsíringum sigur Gray hetja Tottenham Højlund með tvö og Napoli í annað sætið Calvert-Lewin skoraði í sjötta leiknum í röð Andy Carroll mætir fyrir dóm eftir að hafa verið handtekinn Villa kvartar til Chelsea vegna flösku sem flaug á bekkinn Gömlu Chelsea-mennirnir skutu Milan á toppinn Leið Víkings að titlinum rifjuð upp í kvöld Sjá meira