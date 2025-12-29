Sarri gekkst undir hjartaaðgerð Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. desember 2025 20:00 Maurizio Sarri ætlar að snúa fljótt aftur til baka í starf sitt hjá Lazio. Getty/Marco Iacobucci Maurizio Sarri, knattspyrnustjóri Lazio og fyrrum stjóri Cheslea, hefur gengist undir minni háttar hjartaaðgerð. Sarri hafði verið greindur með gáttatif, sem hefur áhrif á hjartsláttinn, en ítalskir fjölmiðlar segja að um hefðbundna aðgerð hafi verið að ræða. Félagið býst við að hinn 66 ára gamli stjóri snúi aftur til sinna venjulegu starfa á næstu dögum. Sarri var ráðinn knattspyrnustjóri Lazio í annað sinn í júní 2025. Lazio situr í áttunda sæti Serie A með sex sigra í 17 leikjum og tekur á móti Napoli á sunnudaginn. Sarri hóf þjálfun hjá neðri deildarfélögum á Ítalíu samhliða starfi sínu sem bankamaður áður en hann sagði upp dagvinnunni snemma á 21. öldinni til að einbeita sér að stjóraferlinum. Hann stýrði Empoli upp í efstu deild Ítalíu tímabilið 2013-14 áður en hann leiddi Napoli, félag heimabæjar síns, til tveggja annarra sæta á þremur árum. Hann flutti til Chelsea tímabilið 2018-19, vann Evrópudeildina og komst í úrslitaleik deildabikarsins með „The Blues“. Hann sneri aftur til Ítalíu eftir eitt tímabil og vann Serie A með Juventus tímabilið 2019-20. Maurizio Sarri var elsti knattspyrnustjórinn til að vinna Serie A þegar Juventus vann titilinn tímabilið 2019-20. Sarri hóf sitt fyrra tímabil hjá Lazio í júní 2021 og leiddi liðið til annars sætis tímabilið 2022-23 áður en hann sagði af sér í mars 2024. Ítalski boltinn Mest lesið Joshua í bílslysi þar sem tveir létust Sport Þetta er vitað um banaslysið sem Anthony Joshua slapp lifandi úr Sport Þreytt á umræðu um líkamann sinn: „Á ekki að tjá sig um það“ Sport Hneysklaður á ósönnum orðrómum Fótbolti Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Enski boltinn Mennirnir sem létust voru þjálfarar og nánir vinir Anthony Joshua Sport Hættir ekki fyrr en hann skorar þúsund mörk Fótbolti „Þegar þú spilar við Gary Anderson er alltaf pláss fyrir flugeldasýningu“ Sport Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Enski boltinn Strákarnir komnir í úrslit á Sparkassen Handbolti Fleiri fréttir Sarri gekkst undir hjartaaðgerð Vildi ekki láta undan pressu frá fjölmiðlamönnum Hvíldu Mo Salah en unnu samt riðilinn Beint frá Blikum til Boston í bandarísku deildinni Man Utd samdi við fyrrum liðsfélaga Glódísar Perlu hjá Bayern Gefur í skyn að Arsenal opni veskið í janúar „Einn mesti hugsuðurinn í boltanum“ Semenyo vill að allt verði klárt fyrir nýársdag „Knattspyrnustjórar eru ekki töframenn“ Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Hættir ekki fyrr en hann skorar þúsund mörk Skynjar stress hjá Arsenal Sjáðu frábært samspil Leeds og Gray tryggja Spurs sigurinn Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Hneysklaður á ósönnum orðrómum Enn kvarnast úr liði Blika Jafnt í stórleiknum Martínez skaut Inter á toppinn Jöfnuðu 128 ára gamalt met Mahrez tryggði Alsíringum sigur Gray hetja Tottenham Højlund með tvö og Napoli í annað sætið Calvert-Lewin skoraði í sjötta leiknum í röð Andy Carroll mætir fyrir dóm eftir að hafa verið handtekinn Villa kvartar til Chelsea vegna flösku sem flaug á bekkinn Gömlu Chelsea-mennirnir skutu Milan á toppinn Leið Víkings að titlinum rifjuð upp í kvöld Sjáðu magnaða vörslu Raya: „Þetta var stórkostlegt“ Sjáðu fyrsta mark Wirtz, laglega sjálfsmarkið og Watkins stúta Chelsea Liverpool-skotmarkið ekki á förum í janúar Sjá meira