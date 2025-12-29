Amma á Kársnesi sem saknar árlegrar áramótabrennu í Kópavogi hefur ákveðið að blása til svokallaðrar blysraðar í anda þjóðhátíðar í Eyjum á gamlárskvöld. Engar áramótabrennur eru á dagskrá í sveitarfélaginu í ár. Hún furðar sig á áhugaleysi Kópavogsbæjar á framtakinu, sem þjóni þeim tilgangi að fjölskyldur hafi eitthvað að gera milli matmálstíma og áramótaskaups á gamlárskvöld.
Linda Jónsdóttir, íbúi á Kársnesi, stendur fyrir framtakinu. Hún bindur vonir við að uppákoman festi sig í sessi og bendir á að ekkert sé um að vera í Kópavogi á gamlárskvöld. Engin áramótabrenna hefur farið fram í bænum frá kórónuveirufaraldri, en skiptar skoðanir hafa verið á þeirri tilhögun.
„Ef þeir ætla að sleppa því að halda brennu finnst mér að það þurfi að vera eitthvað í staðinn,“ segir Linda í samtali við fréttastofu.
Uppákoman snýst um að fólk raði sér meðfram Kársnesströndinni og kveiki í blysum eða á vasaljósum á slaginu hálftíu. Hughrifin yrðu þau sömu og á sunnudagskvöldinu á þjóðhátíð í Eyjum, þaðan sem Linda á ættir að rekja.
„Það er alveg hægt að gera alls konar, eins og til dæmis þetta, svo fólk hafi eitthvað skemmtilegt að gera þetta kvöld. Svo vindur þetta kannski upp á sig.“
Linda bendir á að þau blys sem eru til sölu hjá björgunarsveitunum séu vissulega ekki jafn langlíf og þau sem tendruð eru á þjóðhátíð í Eyjum. Hún skorar á skipuleggjendur þjóðhátíðar að senda sér línu um hvar slík blys er að fá, fari svo að eins viðburður fari fram á næsta ári. Að sinni hvetur hún fólk til að styrkja Hjálparsveit skáta í Kópavogi.
Hún segist hafa sent erindi á Kópavogsbæ þar sem hún lét vita af viðburðinum og bað um aðstoð vegna þess að ruslatunnur vantar á svæðið.
„Þeir sýna þessu engan áhuga, og taka ekki þátt í þessu, sem er ægilega leiðinlegt. Þannig að við verðum bara að gera eitthvað skemmtilegt sjálf, og þetta var ákveðin hugmynd. Við eigum náttúrlega frábært friðland, fallega fjöru og mikið útivistarsvæði. Það er gaman að labba þangað með fjölskyldunni og gera eitthvað skemmtilegt,“ segir Linda.
Hún hvetur Kópavogsbúa sem sakna brennunnar til að leggja sér lið á slaginu hálftíu á gamlárskvöld. Þá hvetur hún áhugasama ljósmyndara til að mynda viðburðinn, enda gæti orðið mikið sjónarspil á Kársnesströnd á gamlárskvöld.