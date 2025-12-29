Sýknuð af ólöglegum innflutningi lyfja vegna rangra upplýsinga Lyfjastofnunar Kjartan Kjartansson skrifar 29. desember 2025 12:45 Sambýlisfólkið var stöðvað á Keflavíkurflugvelli með óleyfilegt magn lyfseðilsskyldra lyfja. Vísir/Vilhelm Sambúðarfólk sem var ákært fyrir ólöglegan innflutning á lyfseðilsskyldum lyfjum var sýknað á þeim forsendum að það hefði verið í góðri trú um það mætti flytja lyfin inn. Upplýsingar á vefsíðu Lyfjastofnunar um lyfin eru sögð hafa verið röng. Tollverðir lögðu hald á töluvert magn af ávanabindandi lyfjum þegar fólkið var stöðvað við komuna til landsins frá Alicante á Spáni með viðkomu í Bristol á Englandi árið 2023. Þar á meðal voru örvandi lyf gegn ADHD, flogaveikis-, svefn- og kvíðalyf í meira magni en heimilt var að flytja inn til landsins. Lögreglustjórinn á Vesturlandi felldi mál gegn fólkinu niður í fyrra þar sem hann taldi það ekki líklegt að fólkið yrði sakfellt. Embætti ríkissaksóknara felldi þá ákvörðun úr gildi að kröfu tollgæslustjóra og var fólkið ákært fyrir tolla-, lyfja- og fíkniefnalagabrot. Þrátt fyrir að fólkið hefði sannarlega haft meira af lyfjunum í fararangri sínum við komuna til landsins en reglugerð heimilaði sýknaði Héraðsdómur Vesturlands það af ákærunni á Þorláksmessu. Upplýsingar á vefsíðu Lyfjastofnunar sem fólkið studdist við hefðu verið rangar áður en það ferðaðist til landsins og nokkru eftir það. Þær höfðu ekki verið uppfærðar eftir að reglugerð með strangari reglum um innflutning lyfjanna tók gildi árið 2022. Ósannað væri því að fólkið hefði brotið gegn reglugerðinni af ásetningi eða gáleysi. Ákæruvaldið hefði heldur ekki dregið í efa að fólkið hefði verið í góðri trú og ekki vitað betur í ljósi þess að þau hefðu áður flutt inn lyfin í þessu magni til landsins. Þá hefði ekki verið dregið í efa að lyfin væru ætluð fólkinu sjálfinu eða því haldið fram að það hefði reynt að fela innflutninginn. Það hefði jafnframt lagt fram lyfseðla spænsks læknis og fleiri skjöl um innflutninginn. Ríkissjóður var dæmdur til að greiða lögfræðikostnað fólksins, 670 þúsund krónur í í hvoru máli. Lyf Dómsmál Stjórnsýsla Mest lesið Frímúrarareglan vill lögbann á nýjar lögreglureglur Erlent Erlendir ferðamenn talsvert slasaðir eftir áreksturinn Innlent Sósíalistar líta til harðstjórnarríkja sem fyrirmynda Innlent Þurrkuðust út af þingi en sitja á tugum milljóna króna Innlent „Markmið mitt var bara að ná byssunni af honum“ Erlent Milljón dalir eða meira fyrir náðun Erlent Gestir á Edition stukku út á náttfötunum Innlent Hér verða áramótabrennur á Gamlársdag 2025 Innlent Umkringdu Taívan og æfðu lokanir hafna Erlent Í deilum við nágrannann vegna trjáa Erlent Fleiri fréttir Sagt upp eftir 26 ár á Morgunblaðinu Kominn tími á gos og Veðurstofan öllu viðbúin Sýknuð af ólöglegum innflutningi lyfja vegna rangra upplýsinga Lyfjastofnunar Þriggja hatta Inga segir engin ráðherraskipti í pípunum Desember að komast á lista yfir þá allra hlýjustu Erlendir ferðamenn talsvert slasaðir eftir áreksturinn Samið um Skjólshús og gos gæti komið á hverri stundu Hér verða áramótabrennur á Gamlársdag 2025 Björn Ingi leiðir ekki Miðflokksmenn í borginni Gestir á Edition stukku út á náttfötunum Þurrkuðust út af þingi en sitja á tugum milljóna króna Óvenju mikið að gera hjá slökkviliðinu Sósíalistar líta til harðstjórnarríkja sem fyrirmynda Þrír réðust á einn og höfðu af honum farsíma Tvær þyrlur sækja fjóra eftir alvarlegan árekstur á Fagurhólsmýri „Rúllandi rafmagnsleysi“ alla daga og tífaldur þungi í árásum „Gamla góða Ísland, bara betra“ Gróður farinn að grænka fyrir norðan Ferðakostnaður forsetans rúmar tuttugu milljónir Sakamálin sem einkenndu árið sem er á enda Ekki boðlegt að þingið hunsi þjóðaratkvæðagreiðslu Margfaldur þungi í loftárásum og kyntákn kveður Afbrot, fjölmiðlastyrkir og stefna Miðflokksins Segir dulda skattahækkun taka gildi á næsta ári Líkamsárás í miðbænum Dró konu eftir gangstétt og lyfti henni svo upp með hálstaki Reyndi ítrekað að stofna til slagsmála við skemmtistað Sjálfvirkir lyfjaskammtarar borgi sig tvöfalt til baka Tilhæfulaus líkamsárás í annað sinn og enginn kom til aðstoðar Keyptu aðstoð vegna leiðréttingar landsframlags og hringferðar ráðherra Sjá meira