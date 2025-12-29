Lífið

Melanie Watson er látin

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Hundurinn Roamer dregur Melanie Watson áfram eftir Western Avenue í Atlanta í Georgíu í tengslum við opnunarathöfn Ólympíuleikanna.
Hundurinn Roamer dregur Melanie Watson áfram eftir Western Avenue í Atlanta í Georgíu í tengslum við opnunarathöfn Ólympíuleikanna. Getty

Barnastjarnan Melanie Watson, sem lék í gamanþáttunum Diff'rent Strokes, er látin, 57 ára að aldri.

Robert Watson, bróðir Melanie, greindi TMZ frá því að systir hans hefði dáið á annan í jólum, föstudaginn 26. desember, í borginni Colorado Springs.

Nýleg mynd af Melanie.

Melanie fæddist með arfgenga sjúkdóminn osteogenesis imperfecta, sem hefur ýmist verið þýddur sem beinstökkvi eða beinbrotasýki og felst í því að bein fólks brotna mun auðveldar. Hún hafði fengið innvortis blæðingar fyrir skömmu og var lögð í kjölfarið inn á spítala þar sem líðan hennar hrakaði hratt.

Bróðir Melanie segir læknana hafa gert sitt besta til að bjarga henni en það hafi ekki dugað. Hún hafi verið heppin að lifa eins lengi og hún gerði með sjúkdóm sinn. 

Lék bara eitt hlutverk á ferlinum

Melanie átti stuttan leiklistarferil en aðdáendur gamanþáttanna Diff'rent Strokes, sem voru sýndir frá 1978 til 1986 með Gary Coleman í aðalhlutverki, muna kannski eftir henni. Watson lék þar persónuna Kathy Gordon sem kom fyrir í fjórum þáttum yfir fjórar seríur.

Þar á meðal voru þátturinn „Kathy“ í fjórðu seríu, þar sem persóna Gary Coleman reynir að sannfæra hana um að ganga með hækjur, og „Kathy's Olympics“ í þeirri sjöttu þar sem persónurnar keppa í hjólastólaólympíuleikum. Hún hafði sjálf ekki viljað ganga um á hækjum eftir að hafa dottið og slasast alvarlega nokkrum árum fyrr en móðir hennar 

Kathy hætti að leika eftir að Diff'rent Strokes lauk. Hún stofnaði þá góðgerðarsamtökin Train Rite sem gengu út á að þjálfa aðstoðarhunda og var gift manninum Roger Bernhardt frá 1994 til 1996.

Watson viðurkenndi þó síðar að hún hefði ekki gert sér grein fyrir því „hve mikil gjöf það var“ fyrir hana að vera á skjánum og sagðist sjá eftir því að hafa hætt að leika. Þá sagðist hún hafa verið stolt af framleiðandanum Norman Lear fyrir að fara gegn norminu og ráða leikara með fötlun.

„Ég ólst upp í Hartford í Connecticut. Hinum megin við götuna var manneskja með fötlun, í næstu götu var einhver annar með aðra fötlun. Ég var ekki ómeðvituð um það,“ sagði hún um birtingarmyndir fólks með fötlun í sjónvarpi.

Melanie við opnunarathöfn Ólympíuleikanna árið 1996.Getty
