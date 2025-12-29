Melanie Watson er látin Magnús Jochum Pálsson skrifar 29. desember 2025 11:25 Hundurinn Roamer dregur Melanie Watson áfram eftir Western Avenue í Atlanta í Georgíu í tengslum við opnunarathöfn Ólympíuleikanna. Getty Barnastjarnan Melanie Watson, sem lék í gamanþáttunum Diff'rent Strokes, er látin, 57 ára að aldri. Robert Watson, bróðir Melanie, greindi TMZ frá því að systir hans hefði dáið á annan í jólum, föstudaginn 26. desember, í borginni Colorado Springs. Nýleg mynd af Melanie. Melanie fæddist með arfgenga sjúkdóminn osteogenesis imperfecta, sem hefur ýmist verið þýddur sem beinstökkvi eða beinbrotasýki og felst í því að bein fólks brotna mun auðveldar. Hún hafði fengið innvortis blæðingar fyrir skömmu og var lögð í kjölfarið inn á spítala þar sem líðan hennar hrakaði hratt. Bróðir Melanie segir læknana hafa gert sitt besta til að bjarga henni en það hafi ekki dugað. Hún hafi verið heppin að lifa eins lengi og hún gerði með sjúkdóm sinn. Lék bara eitt hlutverk á ferlinum Melanie átti stuttan leiklistarferil en aðdáendur gamanþáttanna Diff'rent Strokes, sem voru sýndir frá 1978 til 1986 með Gary Coleman í aðalhlutverki, muna kannski eftir henni. Watson lék þar persónuna Kathy Gordon sem kom fyrir í fjórum þáttum yfir fjórar seríur. Þar á meðal voru þátturinn „Kathy“ í fjórðu seríu, þar sem persóna Gary Coleman reynir að sannfæra hana um að ganga með hækjur, og „Kathy's Olympics“ í þeirri sjöttu þar sem persónurnar keppa í hjólastólaólympíuleikum. Hún hafði sjálf ekki viljað ganga um á hækjum eftir að hafa dottið og slasast alvarlega nokkrum árum fyrr en móðir hennar Kathy hætti að leika eftir að Diff'rent Strokes lauk. Hún stofnaði þá góðgerðarsamtökin Train Rite sem gengu út á að þjálfa aðstoðarhunda og var gift manninum Roger Bernhardt frá 1994 til 1996. Watson viðurkenndi þó síðar að hún hefði ekki gert sér grein fyrir því „hve mikil gjöf það var“ fyrir hana að vera á skjánum og sagðist sjá eftir því að hafa hætt að leika. Þá sagðist hún hafa verið stolt af framleiðandanum Norman Lear fyrir að fara gegn norminu og ráða leikara með fötlun. „Ég ólst upp í Hartford í Connecticut. Hinum megin við götuna var manneskja með fötlun, í næstu götu var einhver annar með aðra fötlun. Ég var ekki ómeðvituð um það,“ sagði hún um birtingarmyndir fólks með fötlun í sjónvarpi. Melanie við opnunarathöfn Ólympíuleikanna árið 1996.Getty Andlát Bíó og sjónvarp Bandaríkin Málefni fatlaðs fólks Mest lesið Telur notkun á lagi í Miðflokks-stuðningsmyndbandi siðlausa Lífið Stjörnulífið: „Ég get ekki frestað þessu lengur“ Lífið Heldur ótrauð áfram þrátt fyrir að ná ekki milljónamarkmiðinu Lífið Melanie Watson er látin Lífið Bæði sorg og gleði að ala upp fimm börn með sérþarfir Lífið Vinsælustu myndböndin á Vísi á árinu Lífið „Hæ ástin mín, Nýtt í hverjum mánuði á fimmtudaginn, ertu laus?“ Áskorun „Fyrri kona mannsins míns er með Parkinson, ekki ég“ Áskorun Glódís Perla og Kristófer gengu í það heilaga Lífið Íslenskur mágur Rex Heuermann efins um ódæði hans Lífið Fleiri fréttir Melanie Watson er látin Telur notkun á lagi í Miðflokks-stuðningsmyndbandi siðlausa Stjörnulífið: „Ég get ekki frestað þessu lengur“ Heldur ótrauð áfram þrátt fyrir að ná ekki milljónamarkmiðinu Brigitte Bardot er látin Glódís Perla og Kristófer gengu í það heilaga Bæði sorg og gleði að ala upp fimm börn með sérþarfir Sjálfur jólasveinninn skotspónn samsæriskenninga Þakkar Trump í ólettutilkynningunni Íslenskur mágur Rex Heuermann efins um ódæði hans Vinsælustu myndböndin á Vísi á árinu Frægir fjölguðu sér árið 2025 Gítarleikari The Cure er látinn Skilaði týndum heyrnartólum alla leið til Hamborgar Sjáðu nýja stiklu úr stjörnuprýddri hasarmynd Balta Ásgeir Kolbeins furðu lostinn yfir steini í jólapakkanum Viðtöl ársins 2025: Missir, afsögn ráðherra, umsáturseinelti og læknir sem þóttist vera með krabbamein Sat uppi með sex kíló af kæstri skötu Kristmundur Axel tók við af Bubba Seinfeld og Friends-leikari látinn Jólagjafir íslenskra vinnustaða Deildar meiningar um lyktina: „Þetta er byrjendaskata“ Fréttamenn gæða sér á skötu í gegnum árin Laufey á landinu Þar sem vinsælustu lög landsins verða til Þessi smurðu mest á reikning Jommunnar Einhverfir kaþólikkar um allan heim heita Þorlákur Cooper bað móðurina um hönd Hadid „Mér finnst gaman að láta sjokkera mig“ Brúðkaup ársins 2025 Sjá meira