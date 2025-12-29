Hættir ekki fyrr en hann skorar þúsund mörk Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 29. desember 2025 09:30 Cristiano Ronaldo er markahæstur í sádi-arabísku úrvalsdeildinni ásamt samherja sínum og landa, Joao Félix. Þeir hafa báðir skorað tólf mörk. getty/Abdullah Ahmed Þrátt fyrir að vera orðinn fertugur er engan bilbug á Cristiano Ronaldo að finna. Hann ætlar sér að ná stórum áfanga áður en hann leggur skóna á hilluna. Ronaldo skoraði tvívegis þegar Al-Nassr sigraði Al Akhdoud, 3-0, í sádi-arabísku úrvalsdeildinni á laugardaginn. Hann hefur nú skorað 956 mörk á ferlinum og ætlar ekki að hætta fyrr en hann skorar þúsund mörk. „Það er erfitt að halda áfram að spila en hvatningin er til staðar. Ástríðan er enn mikil og ég vil halda áfram. Það skiptir ekki máli hvar ég spila, hvort sem það er í Miðausturlöndum eða Evrópu. Ég nýt þess alltaf að spila fótbolta,“ sagði Ronaldo eftir að hann tók við viðurkenningu sem besti leikmaður Miðausturlanda á Globe Soccer-verðlaunahátíðinni í Dúbaí í gær. „Þið vitið hvert markmið mitt er. Ég vil vinna titla og ná þessari tölu sem þið vitið öll um. Ef ég meiðist ekki næ ég því pottþétt.“ Ronaldo og félagar í Al-Nassr eru með fjögurra stiga forskot á toppi sádi-arabísku úrvalsdeildarinnar. Portúgalinn hefur leikið með Al-Nassr frá því í ársbyrjun 2023. Ronaldo er markahæsti landsliðsmaður allra tíma en hann hefur skorað 143 mörk fyrir portúgalska landsliðið. Hann er einnig markahæstur í sögu Real Madrid með 450 mörk. Sádiarabíski boltinn Mest lesið Hneysklaður á ósönnum orðrómum Fótbolti Þreytt á umræðu um líkamann sinn: „Á ekki að tjá sig um það“ Sport Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Enski boltinn Yfirgefur Keflavík vegna komu Martins Körfubolti Enn kvarnast úr liði Blika Íslenski boltinn Skynjar stress hjá Arsenal Enski boltinn Ótrúleg tölfræði Jokic Körfubolti Dagskráin í dag: Pílukast og Íslandsmeistarar Sport Hafnaði 34 milljónum: „Vil ekki styðja kerfi sem býr til fíkn og eyðileggur líf“ Sport Segir starfið í húfi hjá Alfreð Handbolti Fleiri fréttir Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Hættir ekki fyrr en hann skorar þúsund mörk Skynjar stress hjá Arsenal Sjáðu frábært samspil Leeds og Gray tryggja Spurs sigurinn Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Hneysklaður á ósönnum orðrómum Enn kvarnast úr liði Blika Jafnt í stórleiknum Martínez skaut Inter á toppinn Jöfnuðu 128 ára gamalt met Mahrez tryggði Alsíringum sigur Gray hetja Tottenham Højlund með tvö og Napoli í annað sætið Calvert-Lewin skoraði í sjötta leiknum í röð Andy Carroll mætir fyrir dóm eftir að hafa verið handtekinn Villa kvartar til Chelsea vegna flösku sem flaug á bekkinn Gömlu Chelsea-mennirnir skutu Milan á toppinn Leið Víkings að titlinum rifjuð upp í kvöld Sjáðu magnaða vörslu Raya: „Þetta var stórkostlegt“ Sjáðu fyrsta mark Wirtz, laglega sjálfsmarkið og Watkins stúta Chelsea Liverpool-skotmarkið ekki á förum í janúar Skoraði og fékk gult fyrir að benda Juventus stigi frá toppnum Aldrei spilað þarna en sagði strax já „Viss um að ég myndi skora einn daginn“ Mané tryggði Senegal stig Watkins hélt ótrúlegri sigurgöngu Villa áfram Schade og Jiménez sendu Brentford og Fulham í efri hlutann Arsenal aftur á toppinn Fyrsta mark Wirtz í þriðja sigrinum í röð Sjá meira