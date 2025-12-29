Bandaríkjamaðurinn Christian Pulisic, leikmaður AC Milan á Ítalíu, segir ósatt að hann og leikkonan Sydney Sweeney séu að hittast. Hann vill að blaðamenn séu dregnir til ábyrgðar.
Gazzetta dello Sport á Ítalíu er meðal miðla sem greindu frá því um helgina að þau Pulisic og Sweeney væru að stinga saman nefjum. Pulisic sá ástæðu til að svara sögusögnunum á Instagram í dag.
Christian Pulisic has hit out at the bizarre rumours suggesting the AC Milan and USMNT striker was dating actress Sydney Sweeney. ‘Need to hold sources accountable.’#ACMilan #USMNT #Pulisic #SydneySweeney #Calcio pic.twitter.com/1p4E7YGeZp— Football Italia (@footballitalia) December 28, 2025
„Vinsamlegast hættið að spinna sögur um einkalíf mitt. Það þarf að draga fjölmiðla til ábyrgðar, þetta getur haft áhrif á líf fólks,“ skrifaði Pulisic sem skoraði eitt marka AC Milan í 3-0 sigri á Verona í dag.
Bæði Pulisic og Sweeney eru í sambandi. Pulisic hefur verið með golfaranum Alexu Melton. Sweeney er með bandaríska kaupsýslumanninum Scooter Braun.