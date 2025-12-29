Fótbolti

Hneysklaður á ó­sönnum orðrómum

Valur Páll Eiríksson skrifar
Pulisic segir orðróma um að hann og Sweeney stingi saman nefjum ósanna.
Bandaríkjamaðurinn Christian Pulisic, leikmaður AC Milan á Ítalíu, segir ósatt að hann og leikkonan Sydney Sweeney séu að hittast. Hann vill að blaðamenn séu dregnir til ábyrgðar.

Gazzetta dello Sport á Ítalíu er meðal miðla sem greindu frá því um helgina að þau Pulisic og Sweeney væru að stinga saman nefjum. Pulisic sá ástæðu til að svara sögusögnunum á Instagram í dag.

„Vinsamlegast hættið að spinna sögur um einkalíf mitt. Það þarf að draga fjölmiðla til ábyrgðar, þetta getur haft áhrif á líf fólks,“ skrifaði Pulisic sem skoraði eitt marka AC Milan í 3-0 sigri á Verona í dag.

Bæði Pulisic og Sweeney eru í sambandi. Pulisic hefur verið með golfaranum Alexu Melton. Sweeney er með bandaríska kaupsýslumanninum Scooter Braun.

