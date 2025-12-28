Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Calvert-Lewin skoraði í sjötta leiknum í röð

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Dominic Calvert-Lewin halda engin bönd þessa dagana. getty/Stu Forster

Sunderland og Leeds United skildu jöfn, 1-1, í nýliðaslag í ensku úrvalsdeildinni í dag. Dominic Calvert-Lewin heldur áfram að skora fyrir Leeds.

Þetta var fimmti leikur Leeds í röð án þess að tapa. Liðið er í 16. sæti deildarinnar með tuttugu stig, sjö stigum frá fallsæti. 

Sunderland hefur enn ekki tapað á heimavelli sínum, Ljósvangi, á tímabilinu. Liðið er í 7. sæti með 28 stig.

Simon Adingra kom Sunderland yfir með laglegu marki á 28. mínútu. Þetta var hans fyrsta mark fyrir félagið.

Í upphafi seinni hálfleiks jafnaði Calvert-Lewin metin þegar hann rak smiðshöggið á góða sókn Leeds. Allir ellefu leikmenn liðsins snertu boltann í aðdraganda marksins.

Calvert-Lewin hefur nú skorað í sex leikjum í röð, alls sjö mörk. Hann er fyrsti leikmaður Leeds sem skorar í sex leikjum í efstu deild síðan John McCole afrekaði það tímabilið 1959-60.

Næstu leikir beggja liða eru á nýársdag. Sunderland tekur þá á móti Manchester City á meðan Leeds United sækir Englandsmeistara Liverpool heim.

