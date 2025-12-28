Calvert-Lewin skoraði í sjötta leiknum í röð

Sunderland og Leeds United skildu jöfn, 1-1, í nýliðaslag í ensku úrvalsdeildinni í dag. Dominic Calvert-Lewin heldur áfram að skora fyrir Leeds.
Þetta var fimmti leikur Leeds í röð án þess að tapa. Liðið er í 16. sæti deildarinnar með tuttugu stig, sjö stigum frá fallsæti.
Sunderland hefur enn ekki tapað á heimavelli sínum, Ljósvangi, á tímabilinu. Liðið er í 7. sæti með 28 stig.
Simon Adingra kom Sunderland yfir með laglegu marki á 28. mínútu. Þetta var hans fyrsta mark fyrir félagið.
Í upphafi seinni hálfleiks jafnaði Calvert-Lewin metin þegar hann rak smiðshöggið á góða sókn Leeds. Allir ellefu leikmenn liðsins snertu boltann í aðdraganda marksins.
Calvert-Lewin hefur nú skorað í sex leikjum í röð, alls sjö mörk. Hann er fyrsti leikmaður Leeds sem skorar í sex leikjum í efstu deild síðan John McCole afrekaði það tímabilið 1959-60.
6 - Dominic Calvert-Lewin is the first Leeds United player to score in six top-flight games in a row since John McCole in the 1959-60 campaign. Clinical. pic.twitter.com/nIL3u5XYhn— OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2025
6 - Dominic Calvert-Lewin is the first Leeds United player to score in six top-flight games in a row since John McCole in the 1959-60 campaign. Clinical. pic.twitter.com/nIL3u5XYhn
Næstu leikir beggja liða eru á nýársdag. Sunderland tekur þá á móti Manchester City á meðan Leeds United sækir Englandsmeistara Liverpool heim.