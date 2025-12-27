Sjáðu dönsku þrumuna sem færði United-mönnum öll þrjú stigin

Manchester United stakk sér af fullum krafti inn í baráttuna um Meistaradeildarsætin eftir 1-0 sigur á Newcastle í ensku úrvalsdeildinni á Old Trafford í gær.
United er í fimmta sætinu en með jafnmörg stig og Chelsea (4. sæti) og Liverpool (6. sæti) sem eiga leik inni í dag. Liðið er líka sex stigum á undan Newcastle sem hefði auðveldlega getað fengið meira út úr leiknum.
Hetja kvöldsins var Daninn Patrick Dorgu sem skoraði sitt fyrsta mark fyrir félagið og það skilaði þremur stigum í hús.
Markið var stórglæsilegt, viðstöðulaust skot á lofti, óverjandi niður í bláhornið eftir að Newcastle mistókst að skalla langt innkast almennilega frá markinu.
Sigurinn var risastór fyrir United-menn sem voru án margra öflugra leikmanna, þar á meðal fyrirliðans Bruno Fernandes.
Hér fyrir neðan má sjá sigurmarkið sem og nokkur færi úr leiknum í gær.