Franski varnarmaðurinn William Saliba telur að Arsenal gæti gert hið óhugsandi og unnið fernuna á þessu tímabili.
Arsenal er á toppi ensku úrvalsdeildarinnar og Meistaradeildarinnar og tryggði sér sæti í undanúrslitum deildabikarsins gegn Chelsea eftir að hafa sigrað Crystal Palace í vítaspyrnukeppni á Emirates-leikvanginum.
Eini stóri titillinn sem Mikel Arteta hefur unnið á sex ára valdatíð sinni sem stjóri Arsenal er enn enski bikarinn árið 2020 og Spánverjinn er undir mikilli pressu að skila titli á þessu tímabili.
„Við höfum verið nálægt því í ensku úrvalsdeildinni síðustu þrjú tímabil og á síðasta tímabili vorum við í undanúrslitum Meistaradeildarinnar og deildabikarsins, svo við vitum að við getum unnið allar keppnir,“ sagði Saliba.
„En við verðum að sýna það á vellinum og byrja að vinna titla núna,“ sagði Saliba.
„Við erum í undanúrslitum deildabikarsins svo það eru þrír leikir eftir fyrir okkur og við verðum að klára verkið í janúar gegn Chelsea. Þetta verður stórleikur, stór nágrannaslagur, svo við verðum að halda áfram. Við vitum að við erum nálægt þessu og við verðum að læra af síðasta tímabili,“ sagði Saliba.
„Í lok ferilsins teljum við titlana okkar og deildabikarinn er einn af þeim – og nú erum við í undanúrslitum og auðvitað viljum við vinna þessa keppni, eins og allar keppnir sem við spilum í,“ sagði Saliba.
Arsenal hefur endað í öðru sæti síðustu þrjú tímabil í deildinni og gæti tekið á móti Brighton á Emirates-leikvanginum á morgun. Liðið gæti þá verið stigi á eftir Manchester City ef lið Pep Guardiola sigrar Nottingham Forest í hádegisleiknum.
Með leikjum gegn Brighton og Aston Villa, sem eru aðeins þremur stigum frá toppsætinu í ensku úrvalsdeildinni, til að ljúka árinu, mun Arsenal síðan spila níu leiki í janúar.
„Andinn er góður en við vitum að við erum enn í desember og hlutirnir geta gerst hratt í fótbolta,“ sagði Saliba.
„Ef við spilum marga leiki þýðir það að við erum að standa okkur vel, svo við verðum að halda áfram og vonandi koma leikmennirnir sem eru meiddir aftur í janúar til að hjálpa okkur,“ sagði Saliba.
