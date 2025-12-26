Mo Salah tryggði Egyptum sigur annan leikinn í röð

Egyptaland hefur unnið tvo fyrstu leiki sína á Afríkumótinu í fótbolta og þjóðin getur þakkað Liverpool-manninum Mohamed Salah fyrir það.
Annan leikinn í röð skoraði Salah sigurmarkið og þjóðhetjan er heldur betur að standa undir nafni í byrjun mótsins.
Egyptar unnu 1-0 sigur á Suður-Afríku í dag þrátt fyrir að leika manni færri allan seinni hálfleikinn.
Sigurmark Salah kom úr vítaspyrnu á 45. mínútu en Salah fiskaði vítið sjálfur.
Á annarri mínútu í uppbótatíma fyrri hálfleiks fékk liðsfélagi hans, Mohamed Hany, sitt annað gula spjald og þar með rautt.
Manchester City-framherjinn Omar Marmoush var tekinn af velli í hálfleik til að þétta raðirnar í seinni hálfleiknum, tíu á móti ellefu.
Það tókst að halda út og niðurstaðan því 1-0 sigur og þar með fullt hús í efsta sæti riðilsins. Lokaleikurinn í riðlinum er á móti Angóla sem hefur aðeins eitt stig út úr fyrstu tveimur leikjum sínum.
Salah skoraði einnig sigurmarkið í 2-1 sigri á Simbabve í fyrsta leik en það mark hans kom ekki fyrr en í uppbótatíma leiksins.
Mo Salah er alls kominn með 65 mörk í 111 landsleikjum fyrir Egyptaland, þar af eru sex þeirra frá þessu ári. Hann vantar aðeins fjögur mörk til að jafna markamet Hossam Hassan (69 mörk frá 1985 til 2006).