Engir ælupokar notaðir, þetta var núllpokaflug

„Þetta var núllpokaflug,“ var svarið sem flugfreyjurnar Edda Björk Friðriksdóttir og Eva María Hilmarsdóttir gáfu eftir lendingu Dash 8 Q400-vélar Icelandair á Akureyri þegar spurt var hvort einhverjir ælupokar voru notaðir í fluginu frá Reykjavík. Í flugstjórnarklefanum sátu þeir Jóhann Ingi Sigtryggsson flugstjóri og Egill Andri Jóhannesson flugmaður.
Í þriðju þáttaröð Flugþjóðarinnar, sem væntanleg er á dagskrá Sýnar, er fylgst með áhöfninni að störfum í innanlandsfluginu við vetraraðstæður. Él gengu yfir landið og búast mátti við ókyrrð og hristingi, með óþægilegum afleiðingum fyrir viðkvæma maga flugfarþega, það yrði svokallað ælupokaflug.
Færeyjaflugið og Grænlandsflugið urðu snemma hluti af verkefnum innanlandsflotans. Fylgst er með endurkomu Íslendinga í Færeyjaflug.
Í þáttaröðinni er fjallað um flugsamgöngur á Grænlandi og hlut Íslendinga í þeim. Þá er áhöfn flugmælingavélar Isavia fylgt í flugprófunum milli grænlenskra flugvalla.
„Flugsaga Íslendinga er svo mikið saga einstaklinga og frumkvöðla í flugi,“ segir Steinunn María Sveinsdóttir, safnstjóri Flugsafns Íslands á Akureyri, þar sem hún stendur framan við TF-HIS, sjúkraflugvél Björns Pálssonar af gerðinni Cessna 180. Þá vél telur hún merkasta grip safnsins.
„Þessar vélar brutu blað í íslenskri flugsögu,“ segir Hörður Guðmundsson, stofnandi Flugfélagsins Ernis, um sömu Cessnu-stélhjólsvélarnar. Þær lögðu grunninn að flugi til margra smærri staða víða um land og stuðluðu að gerð nýrra lendingarstaða. Hörður er meðal viðmælenda í þætti um litlu flugfélögin sem um árabil voru snar þáttur í samgöngukerfinu.
Margir flugmanna þeirra urðu nánast þjóðsagnapersónur, menn eins og Þórólfur Magnússon, sem lengi flaug hjá Vængjum. Við fylgjum Ómari Ragnarssyni í heimsókn til Þórólfs og saman rifja þessir þrautreyndu flugjöfrar upp sögur úr fluginu.
„Það er ein drottning himnanna. Það er 747-vélin,“ segir Baldvin Már Hermannsson, forstjóri Air Atlanta, í þætti um júmbó-þotuna í höndum Íslendinga.
„Mér fannst hún svona eins og amma,“ segir Þóra Guðmundsdóttir, stofnandi Air Atlanta, en þetta íslenska félag átti eftir að verða einn stórtækasti flugrekandi þotunnar.
„Að horfa á þetta ferlíki taka sig á loft,“ segir Þuríður Sigurðardóttir söngkona og fyrrverandi yfirflugfreyja á Boeing 747, heilluð af risaþotunni.
Þau þrjú eiga það einnig sammerkt að hafa komið að pílagrímafluginu, sem íslensk flugfélög hófu að sinna fyrir liðlega hálfri öld, en sú saga er rakin í einum þáttanna. Jafnframt kynnumst við rekstri Atlanta-flugfélagsins.
Þá verður Keflavíkurflugvöllur heimsóttur þar sem við skyggnumst bak við tjöldin til að kynnast margbrotinni starfsemi, ekki síst þeirri sem flugfarþegar verða lítt varir við á leið sinni um þessa langstærstu og mikilvægustu samgöngumiðstöð Íslands.
Hér má sjá kynningarstiklu þriðju seríu Flugþjóðarinnar:
Í annarri þáttaröð Flugþjóðarinnar, sem frumsýnd var síðastliðið vor, er meðal annars fjallað um flugútrás Íslendinga í gegnum áratugina, flugnýlenduna í Lúxemborg, einstakan sess Boeing 757-þotunnar í samgöngusögu Íslands, Airbus-þotur í rekstri íslenskra flugfélaga og flugsamfélagið á Akureyri.
Í fyrstu þáttaröð Flugþjóðarinnar, sem frumsýnd var í fyrrahaust, er upphafssaga flugsins á Íslandi rakin, fjallað um sögu Flugfélags Íslands og sögu Loftleiða, farið yfir efnahagsáhrif flugstarfseminnar, fjallað um fólkið í fluginu og áhöfn Atlanta-þotu fylgt í hringferð um Afríku.
Nýir og fyrirferðarmiklir safngripir eins og þyrlur og flugvélaskrokkar kalla á stækkun Flugsafns Íslands á Akureyri. Safnið er það eina viðurkennda hér á landi sem hefur það meginhlutverk að varðveita íslenska flugsögu.
Loftleiðabyggingarnar á Reykjavíkurflugvelli eru helsta táknmynd þess peningaflæðis sem fylgdi sókn Íslendinga inn á alþjóðlegan flugmarkað á árunum milli 1960 og ‘70 og gerði flugið að einum þýðingarmesta þætti efnahagslífsins.
Flugáhöfn Air Atlanta á hringferð um Afríku upplifði það að sjá ljón tvívegis ráðast á og drepa dýr í þjóðgarði skammt frá hóteli sínu. Áhöfnin var í hvíldarstoppi í borginni Nairobi í Kenýa.
„Miðað við stærð þjóðar þá erum við með mjög marga flugmenn á Íslandi og gríðarlega mikinn flugrekstur,“ segir Sigrún Bender, flugstjóri hjá Icelandair, í viðtali í þáttaröðinni Flugþjóðin, sem hefur göngu sína á Stöð 2 næstkomandi mánudagskvöld 2. september.