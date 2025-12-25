Milljónir í sekt fyrir að bakka á konu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 25. desember 2025 14:30 Konan var á leiðinni í Bónus í Lóuhólum. Vísir/Vilhelm Karlmaður hefur verið dæmdur í þrjátíu daga skilorðisbundið fangelsi fyrir að bakka bíl sínum á konu. Hann þarf einnig að greiða konunni þrjá og hálfa milljón króna en hún þurfti að liggja á sjúkrahúsi í marga mánuði eftir atvikið. Þann 15. mars 2024 fékk lögreglan tilkynningu um að ekið hefði verið yfir konu í Lóuhólum í Breiðholti. Er hana bar að garði var konan enn undir bílnum en hún síðan flutt á sjúkrahús. Vitni gaf sig fram við lögreglu og sagði ökumanninn hafa bakkað þvert yfir bílastæðið og hafnað á konunni, sem barði ítrekað í afturrúðu bílsins. Hún datt síðan og fóru tvö afturdekk bílsins yfir hana. Að sögn vitnisins stoppaði ökumaðurinn ekki fyrr en honum var gert vart við að eitthvað væri ekki með felldu. Ökumaðurinn sagði hins vegar að hann hefði litið í baksýnisspeglana og ekki ekið hratt, einungis um tíu kílómetra á klukkustund. Síðan hafi hann heyrt dynk og stöðvað bílinn samstundis. Í kjölfarið var konan flutt á sjúkrahús og endaði með að þurfa liggja inni á sjúkrahúsi í fimm mánuði. Hún var með fjórtán brotin rifbein, missti málið í þrjá mánuði, missti heyrn, fór tvisvar sinnum í hjartastopp og gat ekki gengið fyrr en hún komst í endurhæfingarmeðferð á Grensás. Ók tvo metra með konuna undir bílnum Fyrir dómi höfðu ökumaðurinn og vitnið sömu sögu að segja. Ökumaðurinn neitaði sök og taldi ekki hafa sýnt af sér gáleysi við aksturinn. Vitnið taldi hins vegar að maðurinn hefði ekki fylgst nægilega vel með og eftir að konan lenti undir bílnum hafi hann keyrt áfram tvo metra áður en hann stöðvaði bílinn. Fyrir dómi sagðist konan ekki muna eftir atburðarásinni og sagði að allt hafi liðið mjög hratt. Hún hafi orðið undir bílnum og svo var hún allt í einu komin upp á sjúkrahús. Fyrir lá upptaka af atburðum en hún fraus í nokkrar sekúndur en akkúrat þá keyrði maðurinn yfir konuna. Dómurinn var með framburði allra til hliðsjónar en töldu að þegar litið væri heildsætt á atvikið með hliðsjón af aðstæðum á vettvangi að ökumaðurinn hafi sýnt af sér gáleysi. Hann hafi ekki gætt næilega að sér og stoppaði ekki bílinn þegar hann heyrði dynkinn þegar hann bakkaði á konuna. Konan karfðist fimm milljóna en taldi dómurinn að hæfileg upphæð miskabóta væru 3,5, milljónir króna. Hann þarf einnig að greiða laun verjanda síns og skipaðan réttargæslumann konunnar. Þá var hann dæmdur í þrjátíu daga skilorðisbundið fangelsi. Dómsmál Mest lesið Þau kvöddu á árinu 2025 Erlent Hitinn fór í 19,8 stig og desembermetið slegið Veður Seinfeld og Friends-leikari látinn Erlent Klæðning fauk af Stjórnsýsluhúsinu og skemmdi bíla Innlent Milljónir í sekt fyrir að bakka á konu Innlent Fundu yfir milljón skjöl sem tengjast Epstein Erlent Hvar er opið á aðfangadag? Innlent Fimm fórust í þyrluslysi á Kilimanjaro Erlent Fátækari eftir að hafa svindlað á ferðakonum Innlent Þörf á að skerpa á verklagi spítalans í heimilisofbeldismálum Innlent Fleiri fréttir Milljónir í sekt fyrir að bakka á konu Þörf á að skerpa á verklagi spítalans í heimilisofbeldismálum Engin jólamessa vegna rafmagnsleysis Klæðning fauk af Stjórnsýsluhúsinu og skemmdi bíla Gleðileg jól, kæru lesendur Einn fluttur á sjúkrahús eftir bílslys Skiluðu hagnaði á kosningaári Hátíðarveisla á kaffistofu Samhjálpar: „Það er ró og friður yfir fólki“ Björgunarsveitin kölluð út í fokverkefni Grjóthrun undir Eyjafjöllum Fátækari eftir að hafa svindlað á ferðakonum Arion banki varar við svikaherferð Innanlandsflugi aflýst Foreldrar skipverjans fá áheyrn í Hæstarétti Hvar er opið á aðfangadag? Innflytjendamálin almenningi efst í huga Bæta við allt að 200 íbúðum og mathöll í Spöngina Maður í umferðarslysi reyndist fíkniefnasali Minni rekstrarkostnaður fyrir eigendur bensínháka Hafnar „jólakveðju“ ríkisins Hefði þurft hjólbörur undir öll verðlaunin sín Ýmis ráð til taugatrekktra á Þorláksmessu Ekkert því til fyrirstöðu að Ásthildur Lóa verði aftur ráðherra Óvissa um ráðherraskipan og skata fyrir byrjendur Maðurinn fundinn Sigríður Halldórsdóttir nýr ritstjóri Kastljóss Íslendingur í gæsluvarðhaldi í Kólumbíu vegna gruns um kynferðisbrot Forsætisráðuneytið eyddi meiru í almannatengla í fyrra en í ár Inkalla snuð vegna of mikils magns BPA-plastefna Svanhildur Sif heiðruð Sjá meira