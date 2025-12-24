Var frústreraður vegna landsliðsins Valur Páll Eiríksson skrifar 24. desember 2025 21:00 Dagur Dan hefur spilað fimm A-landsleiki, sem hann telur að gætu verið fleiri. Bob Drebin/ISI Photos/Getty Images Dagur Dan Þórhallsson segist hafa viljað fleiri tækifæri með íslenska karlalandsliðinu í fótbolta á undanförnum árum þegar sem best gekk hjá honum vestanhafs. Hann segist hins vegar ekki endilega hafa átt skilið sæti í ár. Dagur Dan er 25 ára gamall skipti nýverið frá Orlando City í MLS-deildinni til Montreal Impact þar sem hann mun leika á nýju ári. Hann hefur spilað sem hægri bakvörður sem hefur verið ákveðin vandræðastaða hjá landsliðinu síðustu misseri og margir leikið þar með misgóðum árangri. Aðspurður um landsliðið segist Dagur vonast til að góð spilamennska á nýjum stað skili sér í auknum tækifærum en hann hefur aðeins spilað fimm landsleiki fyrir Íslands hönd. „Við eigum marga góða leikmenn en mér finnst ég nógu góður, alveg klárlega. Ég þarf bara að spila, skora og ég gera hluti. Ef ég hefði verið hjá Orlando var það ekki að fara að gerast,“ segir Dagur sem hafði misst stöðu sína síðustu vikurnar vegna efnilegs og öflugs heimamanns sem kom upp í sömu stöðu. Hann hafði hins vegar verið fastamaður árin á undan og staðið sig vel. „Mér fannst það kannski áður, frá 2022 til 2024, þegar ég var að spila alla leiki, allar mínútur og standa mig. Ég var einn besti hægri bakvörður deildarinnar. Mér fannst dálítið litið niður á deildina. En í ár, 2025, var ég ekki að spila nóg til að komast í landsliðið,“ segir Dagur Dan. Fleira kemur fram í viðtali við Dag þar sem farið er um víðan völl. Viðtalið má sjá í spilaranum. Klippa: Dagur Dan ræðir Evrópudrauma, landsliðið og lífið Bandaríski fótboltinn Landslið karla í fótbolta Mest lesið Viðurkenna að VAR hafi bilað Fótbolti Síðasti dansinn hjá Kelce? Sport Jólagjöf í Keflavík: Remy Martin snýr aftur Körfubolti Arnar Daði rekinn frá Stjörnunni en áfram þjálfari kvennaliðsins Handbolti Stefndi á ÓL en fannst látinn á hótelherbergi Sport Koepka fyrsta stjarnan sem riftir samningi við LIV Golf Úr Bestu heim í Hauka Íslenski boltinn Þessi tíu eru tilnefnd sem Íþróttamaður ársins 2025: 23 ára aldursmunur Sport Heyrði hvorki frá Blikum né Víkingum Íslenski boltinn Ruglaðar lokamínútur í Afríkukeppninni Fótbolti Fleiri fréttir Var frústreraður vegna landsliðsins Hvers vegna heillast stórliðin svo af Semenyo? Stewart, Snoop og Modric í eina sæng Mahrez batt enda á bið Alsíringa Heyrði hvorki frá Blikum né Víkingum Ruglaðar lokamínútur í Afríkukeppninni Vill ekki segja hversu lengi Bruno er frá Spyr hvort Guardiola stígi á vigtina Viðurkenna að VAR hafi bilað Úr Bestu heim í Hauka „Þetta er stærsti klúbbur Íslands“ Kaupmannahafnarbúi afgreiddi Úganda Arsenal í undanúrslit eftir vító Man. Utd reyndi stíft en Semenyo kaus City Iwobi og Lookman áberandi í sigri Nígeríu „Tölfræðilega séð eiga þeir ekkert að vera í þessari stöðu“ Amanda hætt hjá Twente Jackson hóf Afríkumótið með látum Fullkrug leysir Origi af í Mílanó Versta tímabil Vinícius í mörg ár og samningaviðræður sigla í strand Kongóliðar byrja á sigri Glódís framlengir samninginn við Bayern Chelsea setur sig í samband við Semenyo Sagan ekki sönn: „Veit ekki hvaðan þetta á að hafa komið“ Hætt við að spila í Ástralíu en óvíst hvar leikurinn verður Neymar kominn á lappir og lofar að skora í úrslitaleik HM Jiménez jafnaði bestu vítaskyttu sögunnar Slot mun sakna Isak í tvo mánuði eftir „glórulausa tæklingu“ Sjáðu „auma“ vítið sem skilaði Fulham sigri Erfitt að vera í burtu þegar mamma greindist Sjá meira