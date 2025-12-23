Neymar kominn á lappir og lofar að skora í úrslitaleik HM Ágúst Orri Arnarson skrifar 23. desember 2025 12:02 Neymar er markahæsti landsliðsmaður Brasilíu frá upphafi með 79 mörk í 128 landsleikjum. Vísir/Getty Brasilíski knattspyrnumaðurinn Neymar gekkst undir skurðaðgerð í enn eitt skipti og lofar að verða í góðu standi þegar heimsmeistaramótið hefst næsta sumar. Neymar hafði verið að glíma við hnémeiðsli lengi en frestaði aðgerð til að geta spilað síðustu leiki tímabilsins með Santos. Hann skoraði fimm mörk og lagði upp eitt mark í síðustu fimm leikjunum til að bjarga uppeldisfélaginu frá falli úr brasilísku úrvalsdeildinni. Svo virðist nú sem samningur hans, sem er að renna út um áramótin, verði framlengdur og Neymar muni spila með Santos fram að HM á næsta ári. Fyrst þarf hann hins vegar að jafna sig eftir aðgerðina sem hann gekkst loks undir í gærmorgun. Aðgerðin gekk vel samkvæmt yfirlýsingu Santos og Neymar er kominn á fætur en mun líklega ekki spila fyrr en í febrúar í fyrsta lagi. Um síðustu helgi, áður en Neymar lagðist undir hnífinn, var hann mjög yfirlýsingaglaður og sagði Brasilíumönnum að búa sig undir veislu næsta sumar. „Ég vildi segja ykkur að við ætlum að gera hið ómögulega og koma með sjöttu [HM] styttuna heim. Eða, ómögulegt og ekki ómögulegt, þið megið minna mig á orð mín í júlí“ sagði Neymar og hélt áfram ræðu sinni þar sem hann jós hrósi yfir þjálfarann Carlo Ancelotti. „Ef Brasilíu kemst í úrslitaleikinn lofa ég að skora mörk“ sagði Neymar einnig en hann hefur ekki spilað fyrir landsliðið síðan Carlo Ancelotti tók við störfum síðasta sumar. Brasilía HM 2026 í fótbolta Fótbolti Mest lesið Þessi tíu eru tilnefnd sem Íþróttamaður ársins 2025: 23 ára aldursmunur Sport Sakaður um niðurlægingu: „Við viljum ekki hafa hann sem þjálfara“ Handbolti Erfitt að vera í burtu þegar mamma greindist Fótbolti Einn leikmaður með samning og völlurinn ólöglegur Fótbolti Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Enski boltinn Vildi tapa legg: „Mesti hávaði sem ég hef heyrt“ Sport Slot mun sakna Isak í tvo mánuði eftir „glórulausa tæklingu“ Enski boltinn Missti alveg stjórn á skapinu en það skilaði sigri Körfubolti Salah færði Egyptum draumabyrjun Fótbolti Kansas frá Kansas til Kansas Sport Fleiri fréttir Neymar kominn á lappir og lofar að skora í úrslitaleik HM Jiménez jafnaði bestu vítaskyttu sögunnar Slot mun sakna Isak í tvo mánuði eftir „glórulausa tæklingu“ Sjáðu „auma“ vítið sem skilaði Fulham sigri Erfitt að vera í burtu þegar mamma greindist „Svona lítur frábær ákvörðun út“ Einn leikmaður með samning og völlurinn ólöglegur Salah færði Egyptum draumabyrjun Fulham skildi Forest eftir við fallsvæðið Áfallið staðreynd og Isak búinn í aðgerð Neres hetja Napoli í Sádi-Arabíu Aron Einar lagði upp dýrmætt sigurmark Afkáralegt fagn hjá hetju Sambíu Glódís Perla veik í jólafríið en enn taplaus Glódís og Hákon best í fótboltanum á árinu Frelsaði fjárfestirinn Dani Alves gefur sjálfum sér samning Fagnaði titli Liverpool sem óður maður um alla borg Mbappé breytti um fagn af góðu tilefni „Allir virðast elska hann“ Meira en 37 stöðugildi hjá Knattspyrnusambandi Íslands Táningur fær mikið hrós fyrir viðbrögð sín þegar mótherji missti meðvitund „Þetta mun ekki buga okkur“ Guardiola mun vigta leikmenn Man City eftir jólin „Ef þið væruð Antoine Semenyo, hvert mynduð þið fara?“ Freyr himinlifandi með íslensku strákana Sjáðu geggjaðan snúning Alberts áður en hann skoraði frábært mark Óskar Hrafn um komu Arnórs Ingva: „Gífurlega dýrmætt fyrir KR“ Áhorfendur ærðust eftir mögulega mark mótsins í fyrsta leik Sjáðu mörkin: Rogers sá um Manchester United Hleður Kjartan lofi eftir frábæra frumraun með Aberdeen Sjá meira