Neymar kominn á lappir og lofar að skora í úr­slita­leik HM

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Neymar er markahæsti landsliðsmaður Brasilíu frá upphafi með 79 mörk í 128 landsleikjum. 
Vísir/Getty

Brasilíski knattspyrnumaðurinn Neymar gekkst undir skurðaðgerð í enn eitt skipti og lofar að verða í góðu standi þegar heimsmeistaramótið hefst næsta sumar.

Neymar hafði verið að glíma við hnémeiðsli lengi en frestaði aðgerð til að geta spilað síðustu leiki tímabilsins með Santos. 

Hann skoraði fimm mörk og lagði upp eitt mark í síðustu fimm leikjunum til að bjarga uppeldisfélaginu frá falli úr brasilísku úrvalsdeildinni.

Svo virðist nú sem samningur hans, sem er að renna út um áramótin, verði framlengdur og Neymar muni spila með Santos fram að HM á næsta ári.

Fyrst þarf hann hins vegar að jafna sig eftir aðgerðina sem hann gekkst loks undir í gærmorgun. Aðgerðin gekk vel samkvæmt yfirlýsingu Santos og Neymar er kominn á fætur en mun líklega ekki spila fyrr en í febrúar í fyrsta lagi.

Um síðustu helgi, áður en Neymar lagðist undir hnífinn, var hann mjög yfirlýsingaglaður og sagði Brasilíumönnum að búa sig undir veislu næsta sumar.

„Ég vildi segja ykkur að við ætlum að gera hið ómögulega og koma með sjöttu [HM] styttuna heim. Eða, ómögulegt og ekki ómögulegt, þið megið minna mig á orð mín í júlí“ sagði Neymar og hélt áfram ræðu sinni þar sem hann jós hrósi yfir þjálfarann Carlo Ancelotti.

„Ef Brasilíu kemst í úrslitaleikinn lofa ég að skora mörk“ sagði Neymar einnig en hann hefur ekki spilað fyrir landsliðið síðan Carlo Ancelotti tók við störfum síðasta sumar.

