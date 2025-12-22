Innlent

„Ó­trú­lega sorg­legt að pabbi sé búinn að vera svona lengi í þessari stöðu“

Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar
Baldvin Þorsteinsson forstjóri Samherja segir sorglegt að faðir sinn, Þorsteinn Már Baldvinsson, hafi verið með stöðu sakbornings í samfleytt 15 ár.
Baldvin Þorsteinsson forstjóri Samherja segir sorglegt að faðir sinn, Þorsteinn Már Baldvinsson, hafi verið með stöðu sakbornings í samfleytt 15 ár. Vísir

Héraðssaksóknari segir að ekki sé hægt að gefa upp að svo stöddu hvenær niðurstöðu sé að vænta í Samherjamálinu svokallaða. Hann segir fólk sem hefur réttarstöðu sakbornings í málinu hér heima langþreytt á að bíða eftir niðurstöðu.

Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari sem hefur farið fyrir rannsókn í Samherjamálinu svokallaða, sagðist í samtali við fréttastofu ekki hafa tök á því að setja niður núna hvenær niðurstaða liggi fyrir um hvort það verði ákært í málinu eður ei. Embættið lauk fimm ára rannsókn sinni á málinu í júlí á þessu ári. 

Vonast eftir niðurstöðu sem allra fyrst

Baldvin Þorsteinsson forstjóri Samherja segir eðlilegt að rannsóknin hafi sinn gang en vonast eftir því að niðurstaða í málinu komi fram sem allra fyrst.

„Þetta eru þungar ásakanir og það er eðlilegt að bíða eftir niðurstöðu úr rannsókninni,“ segir Baldvin.

Níu fyrrverandi og núverandi starfsmenn Samherja hafa réttarstöðu sakbornings í málinu.

„Þetta er búið að taka mjög langan tíma. Þeir sem liggja undir ámæli í þessu máli eru langþreyttir á því að bíða eftir niðurstöðu. Ég vonast til að það komi niðurstaða í þessu máli sem allra, allra fyrst,“ segir Þorsteinn.

Ótrúlega sorglegt

Baldvini hefur fundist þungt að fylgjast með málaferlum gagnvart föður sínum, Þorsteini Má Baldvinssyni sínum síðustu fimmtán ár. 

„Hann er nú 73 ára gamall en hefur verið með stöðu sakbornings síðustu fimmtán ár. Allt því hann var stjórnarformaður Íslandsbanka í um tíu mánuði árið 2008, rétt fyrir bankahrunið. Hann var í kjölfar þess með stöðu grunaðs manns í málum sem tengdust bankanum í mörg ár þar á eftir en var aldrei ákærður.  Það sama á við um Seðlabankamálið svokallaða. Strax eftir það komu upp þessar ásakanir í Namibíu og hafa varað í á sjötta ár,“ segir Baldvin.  

Baldvin segir þessa stöðu föður síns hafa tekið á. 

„Þannig að manni finnst ótrúlega sorglegt að pabbi sé búinn að vera svona lengi í þessari stöðu.  Þetta er búið að vera erfitt. Fyrst og fremst honum og auðvitað snortið alla í kringum hann,“ segir Baldvin.

Hundrað og fjörutíu milljarða krafa

Baldvin sagði frá því í fréttum í dag að breskt fyrirtæki hefði gert bótakröfu á Samherja vegna starfa fyrirtækisins í Namibíu upp á hundrað og fjörutíu milljarða króna.  Í sumar kom fram í breskum fjölmiðli að skosk félagasamtök hefðu ákveðið að höfða mál á hendur Samherja fyrir dómstólum í Bretlandi og sjö starfsmönnum þess. 

Samherjaskjölin Dómstólar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið