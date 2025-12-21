Óttast að Isak hafi fótbrotnað Aron Guðmundsson skrifar 21. desember 2025 21:40 Alexander Isak kom Liverpool á bragðið í kvöld með fyrsta marki leiksins en þurfti svo um leið að fara meiddur af velli. Vísir/Getty Forráðamenn enska úrvalsdeildarfélagsins Liverpool óttast að sóknarmaður liðsins, Alexander Isak, hafi fótbrotnað í 2-1 sigri liðsins gegn Tottenham í gær. Það er David Ornstein hjá The Athletic sem greinir frá þessu í kvöld en Isak meiddist eftir að hafa skorað fyrsta mark leiksins í seinni hálfleik. Í þann mund sem Isak hafði látið vaða í átt að marki varð hann fyrir tæklingu Micky van de Ven, varnarmanni Tottenham. Ornstein segir forráðamenn Liverpool uggandi vegna stöðunnar og að framherjinn gæti verið frá í einhverja mánuði. Bíða þarf þó eftir endalegum niðurstöðum lækna á meiðslunum. Isak hafði átt erfitt uppdráttar hjá Liverpool eftir að hann var keyptur á um 125 milljónir punda frá Newcastle United í upphafi tímabils. Héldu margir að mark hans á móti Tottenham gætu markað vatnaskil og orðið til þess að ferill hans hjá félaginu hæfist almennilega á loft. Svíinn lá hins vegar óvígur eftir og þegar að það gerist, eftir að menn hafa skorað mark, boðar það yfirleitt ekki góð tíðindi. Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið Sakaður um svindl á HM í pílukasti Sport Dómarinn hlýtur mikið lof fyrir stundarbræði í garð Jake Paul og Joshua Sport Pílukastarinn biðst afsökunar á að hafa fallið á lyfjaprófinu og öllum lygunum Sport Tvenna frá Rogers tryggði Villa sigur gegn Manchester United Enski boltinn Arnór Ingvi orðinn leikmaður KR Íslenski boltinn Albert skoraði í fyrsta sigri Fiorentina Fótbolti Haaland gaf barnabarni Hareide gjöf Enski boltinn Tvær títanplötur settar í Jake Paul eftir kjálkabrotið Sport Ronaldo á nærbuxunum lætur Elon Musk efast um sjálfan sig Fótbolti „Ef dómarinn hefði sinnt sínu starfi almennilega hefði Romero ekki fengið spjald“ Enski boltinn Fleiri fréttir Tvenna frá Rogers tryggði Villa sigur gegn Manchester United Fimmta sinn sem Arsenal er á toppnum um jólin: Unnu ekki titilinn í fyrstu fjögur skiptin „Viljum við að okkar verði minnst fyrir að vera skræfur?“ „Ef dómarinn hefði sinnt sínu starfi almennilega hefði Romero ekki fengið spjald“ Haaland gaf barnabarni Hareide gjöf Sjáðu mörkin úr enska: Sviptingar, sænskt þema og svakalegar tæklingar Calvert-Lewin hættir ekki að skora Gyökeres skaut Arsenal aftur á toppinn Slot fámáll um stöðuna á Isak Gleði og sorg í sigri Liverpool Dramatík er Broja reyndist hetja Burnley Haaland frábær er Manchester City komst á toppinn Andri Lucas skoraði í langþráðum sigri Blackburn Chelsea vann upp tveggja marka forskot á St James' Park Ekkert fararsnið á Guardiola sem segir að City verði að vera undirbúið Tíu bestu mörkin úr leikjum Liverpool og Tottenham Salah bað samherjana afsökunar Lineker fokillur við blaðamann: „Þvílíkt kjaftæði“ Skírði soninn LFC og Mac Allister lét draum feðganna rætast Jóga og pílates lykillinn að snöggri endurkomu Fantasýn: „Hann setti allt á 3 og það kom upp 19“ Alexander Isak fékk sænska gullboltann „Salah líkaði ekki að vera í skugganum af Isak og Wirtz“ Amorim vill Neves Benti á hinn íslenska Dan Burn Lést á leiðinni heim úr fótboltaleik Forsætisráðherrann hótar Roman Abramovich og segir að „klukkan tifi“ „Sýnum kvennaíþróttir af því að þær eru frábærar“ Snéri aftur í fótbolta eftir 35 ára hlé: „Kalla mig Jackie Grealish“ Óttast að besti leikmaður Liverpool verði frá Sjá meira