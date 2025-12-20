Útlit er fyrir stífa sunnanátt með talsverðri rigningu á aðfangadag jóla í Reykjavík. Veðurspáin gerir ráð fyrir allt að átján metrum á sekúndu í borginni.
Fram kemur í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofunnar frá í morgun að milt verði í veðri næstu daga og blautt suðvestantil en þurrt að kalla fyrir norðan. Kaldi og strekkingur einkenni jólatíðina og hvassast við suðvesturströndina.
Eitthvað kólnar á Þorláksmessu en þó ekkert frost. Spáin gerir ráð fyrir allt að tólf stiga hita á aðfangadag og sömuleiðis roki og rigningu. Áfram verði vætusamt sunnanlands á jóladag en úrkomuminna fyrir norðan og eitthvað kólni þegar á líður jólin.
Á mánudag:
Suðaustan 8-15 m/s, en 13-18 suðvestantil fram eftir degi. Skúrir, og síðar rigning á Austfjörðum, en þurrt að mestu á Norðurlandi. Hiti 2 til 9 stig.Á þriðjudag (Þorláksmessa):Suðvestlæg eða breytileg átt 5-13 og slydda eða rigning með köflum, en úrkomuminna eftir hádegi. Hiti um eða yfir frostmarki. Vaxandi sunnanátt um kvöldið og hlýnar með rigningu eða súld sunnan- og vestanlands.Á miðvikudag (aðfangadagur jóla):Sunnan og suðvestan hvassviðri eða stormur og rigning, en úrkomulítið um landið norðaustanvert. Hlýtt í veðri.Á fimmtudag (jóladagur):Minnkandi suðvestanátt og rigning með köflum, en kólnar með slyddu vestanlands.Á föstudag (annar í jólum):Vestan- og norðvestanátt og dálítil él, en snjókoma eða slydda um landið austanvert fram eftir degi. Hiti um eða undir frostmarki.