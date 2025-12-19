Táningsstúlka og eldri kona frá Íslandi létust í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku á miðvikudag. Karlmaður slasaðist lífshættulega í slysinu og liggur á sjúkrahúsi ytra.
Vísir greindi frá slysinu fyrr í dag. Um er að ræða einstaklinga sem eru skyldir og voru á ferðalagi í landinu. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa náin skyldmenni þeirra sem létust og slösuðust ferðast utan í kjölfar slyssins.
Bústaðakirkja opnaði dyr sínar í dag fyrir aðstandendur og vini hinna látnu og þess slasaða. Athöfnin var vel sótt og fjölmenntu samnemendur stúlkunnar meðal annars til að minnast hennar, sýna samstöðu og samhug.